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"Предатели должны страдать!" Разочаровавшийся в РФ крымчанин нарвался на гнев в сети

1.7тЧитать материал на украинском

Крымский блогер и предприниматель, который изначально поддерживал оккупацию полуострова, пожаловался на жизнь при России.

Запись с рассказом мужчины опубликованы в Twitter "Крым.Реалии". По его словам, после аннексии в Крыму началось "истребление малого и среднего бизнеса".

"Мы были за Россию. А попали в какую-то Российскую Федерацию. Сейчас я чувствую себя несвободным человеком. Многие нормальные люди не могут найти понимания, зачем это все было", — пожаловался блогер.

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Также он назвал сплошной имитацией и фикцией все действия, которые осуществляются оккупационным правительством.

Однако в сети не пожалели блогера, указав, что он и те, кто поддерживал агрессора, заслуживают жить в таких условиях.

"За что боролись, на то и напоролись", "Надо было головой думать", "Эйфория закончилась, пришла реальность", "Предатели должны страдать", — пишут пользователи.

"Предатели должны страдать!" Разочаровавшийся в РФ крымчанин нарвался на гнев в сети
"Предатели должны страдать!" Разочаровавшийся в РФ крымчанин нарвался на гнев в сети
"Предатели должны страдать!" Разочаровавшийся в РФ крымчанин нарвался на гнев в сети

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Крыму взбунтовались против России, высмеяв режим оккупантов.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Непонятно почему эта дрянь причисляет себя к нормальным людям ????
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