"Празднуют на крысу": оккупанты в "ДНР" выдали строгий запрет перед Новым годом

В террористической "ДНР" "чиновникам" и оккупационным войскам запретили публично праздновать новогодние корпоративы.

Подтверждающий скриншот из местного паблика опубликовал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан-Штирлиц. Одна из жительниц "республики" рассказала о распоряжении "властей".

"Муж приятельницы работает в конторе и им запретили, категорически, фотографироваться на новогодних корпоративах, то же самое и в "исполкоме", и в "полиции". Прямо собрали на собрание и довели под роспись, что ознакомлены. Мол, у людей денег нет, шахтерам не платят, а вы здесь будете свои застолья выставлять", – написала она.

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Также отмечается, что под местным развлекательным заведением каждый день светятся одни и те же авто. "А что разбираться? Уже празднуют на крысу", – добавила пользователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин распорядился приостановить комендантский час на новогодние праздники.

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