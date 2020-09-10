Мэр Умани: удалось найти понимание с раввинами, но не с властью

В Умань приезжают десятки тысяч паломников-хасидов, однако в этом году празднование пройдет с ограничениями. Коллаж

Глава Умани Александр Цебрий бастовал на Банковой в Киеве, требуя ограничить въезд паломников-хасидов. Объяснил это угрозой вспышки COVID-19 и, соответственно, здоровью жителей. Ежегодно на празднование Рош ха-Шана (еврейского Нового года) в этот город съезжаются десятки тысяч хасидов.

В блиц-интервью OBOZREVATEL Цебрий рассказал, что удалось решить и какая обстановка сейчас в Умани.

– Определенные силы не в первый раз пытаются разыграть в Украине карту антисемитизма. И под особый "прицел" попадает как раз Умань.

– В Умани нет ни антисемитизма, ни нетерпимости, ни каких-либо подобных проявлений! Наш город чрезвычайно толерантен и открыт для гостей, для туристов. Мы с удовольствием принимаем иностранцев – как в предыдущие годы, так и сейчас.

Городской голова Умани Александр Цебрий. Фото из личного архива

– Но попытка ограничить въезд паломников стала просто "подарком".

– Коронавирус внес коррективы в жизнь всего мира – Украина и Умань не исключение. У жителей города есть небезосновательные опасения – в том числе, насчет проведения праздничных мероприятий, насчет празднования Рош ха-Шана традиционным способом. Потому я и поднял этот вопрос перед центральной властью.

Первый раз я поднял вопрос еще полгода назад. Говорил, что массовый заезд паломников в Умань и празднование Рош ха-Шана – в таком виде, как это происходило раньше – в сегодняшних условиях невозможны.

Однако центральная власть не приняла ни одного мероприятия, чтобы своевременно сделать все возможное для безопасности украинцев.

Подчеркну, речь не только об уманчанах – ведь хасиды прилетают в разные города Украины, а потом уже автобусами добираются в Умань, к месту непосредственного паломничества. Потому радиус инфицирования довольно большой.

Я поднимал эти вопросы, но меня не слышали. Не хочу вспоминать все перипетии под Офисом президента, об этом уже много сказано и написано.

Ежегодно в Умань приезжают десятки тысяч паломников, но в этом году присоединилась угроза вспышки COVID-19

– С 28 августа иностранцам фактически запретили въезд в нашу страну из-за пандемии COVID-19. Но известно, что часть паломников уже находится в Умани.

– На сегодняшний день ситуация такая. Представители паломников-иностранцев прибыли в Умань задолго до 18 сентября (начала празднования Рош ха-Шана. – Ред.) А вот точное количество неизвестно. Я задавал вопрос сотрудникам правоохранительных органов – они не знают. Точно так же не могут прояснить ситуацию и представители паломников-хасидов.

Помимо Умани, паломники уже приехали в Брацлав, Киев, Одессу, Днепр и другие города Украины.

Я провел довольно успешные переговоры с главным раввином Украины. Хочу поблагодарить его за принципиальную позицию, которая совпадает и с моей, и с позицией большинства уманчан – что здоровье и жизнь важнее всего. И нужно сделать все, чтобы избежать инфицирования как жителей города, так и гостей.

Потому по моему настоянию было принято решение, и представители паломников довели его до брацлавских хасидов, что необходимо пройти ПЦР-тестирование.

– Однако паломники говорили, что прошли его как раз перед поездкой в Украину.

– Как видим, среди протестированных паломников у восьми оказался положительный результат, то есть они были инфицированы. Двое уже вылечились, ПЦР-тест дал отрицательный результат на COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день легкое течение болезни у шести человек.

– Где именно было проведено тестирование?

– Это было сделано в частной клинике в Умани за средства самих паломников. Ни город, ни государство средств на это не выделяли. И я настаиваю, чтобы абсолютно все паломники прошли ПЦР-тестирование – тогда у нас будет понимание, и в первую очередь это снимет социальную напряженность как среди уманчан, так и среди паломников-хасидов.

Если человек пройдет тестирование и к нему не будет вопросов со стороны врачей, он может абсолютно свободно и спокойно чувствовать себя на территории нашего города.

И я еще раз хочу подчеркнуть: в этом нет проявлений антисемитизма, нетерпимости. Это забота о здоровье людей.

– Сообщалось о нападении на хасидов.

– Есть единичные случаи, как произошло неделю назад. На хулиганское нападение оперативно отреагировали наши органы внутренних дел и дали надлежащую правовую оценку – открыто производство, ведутся следственные действия.

По данным МВД, в этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана посетят около трех тысячи паломников. Фото МВД Украины

– Пару недель назад было и столкновение, пришлось вмешаться полицейским.

– В этом случае не было антисемитизма. Ситуация такова – хасиды выкупили частное помещение, а представители паломников построили там без разрешительных документов свой объект. Не выдержали санитарных норм, которые должны были быть соблюдены при строительстве, что и привело к конфликту.

К сожалению, сейчас в законодательстве есть лазейки, а органы ГАСК сейчас в стадии реформирования и не могут осуществлять какие-либо проверки. Этим и пользуются некоторые застройщики. По моей информации, этим делом также занялись правоохранительные органы.

– Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании, состоявшемся 3 сентября, рассмотрела вопрос о массовом паломничестве в Умань. Был принят ряд запретов. Скажите, один паломник на 10 метров – вы считаете это реальным?

– Я считаю, что это, мягко говоря, чрезвычайно тяжело выполнить.

В очередной раз не скажу, что раздражает, но вызывает непонимание, когда принимают решения для нас, но без нас.

Почему на заседание не были приглашены специалисты, которые отвечали за организацию празднования не один год? Эти люди, профессионалы, которые могли бы подкорректировать решения правительства, внести предложения. И я убежден, эти предложения пошли бы на пользу и уманчанам, и гостям нашего города.

Паломники приезжают с детьми

– Александр, когда в Умани будет максимальное количество паломников?

– Обычно хасиды съезжаются в наш город за три-четыре дня до празднования Рош ха-Шана. Опять же о точном количестве в этом году мы не можем сказать.

Я предлагал провести празднование онлайн – как исключение. Было предложение, чтобы определенное количество раввинов, пусть 200, 300, 500, приехали бы и провели богослужение и показали на весь белый свет, провели онлайн-трансляцию.

Для чего подвергать опасности многомиллионную страну? Мы же знаем, что, к сожалению, Израиль сейчас в "красной" зоне. У нас ситуация не намного лучше.

Надо бога побояться и подумать о людях.

– Вы встречались с раввинами. Но брацлавские хасиды, насколько я знаю, прислушиваются не ко всем.

– Действительно, есть течения, представители которых не очень коммуницируют друг с другом. Но я очень хочу поблагодарить за позицию и желание решить все наболевшие вопросы главного раввина Украины – это Моше Реувен Асман. Именно он является той объединяющей силой, которая помогла провести диалог.

И я уверен, что в дальнейшем нам нужен единый координационный центр среди паломников-хасидов, который брал бы на себя ответственность и координировал действия как с органами местного самоуправления, так и с органами центральной власти.

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