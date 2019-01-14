Увидел Донецк сегодня. Это видеоблог о маленькой прогулке по городу. Побывал в родных местах, покатался на санках, чуть не убился, слушал музыку уличного музыканта.
Прогулялся по Донбасс Арене, но об этом позже! На Рождество Донецк буквально завалило снегом, я увидел только часть из того, что осталось, но и этого по колена хватило: помог вытолкать машину из сугроба, помог женщине с ее сумкой, другой поднять/опустить из автобуса, сделал фото для влюбленной парочки, перевел бабушку через дорогу.
Короче, снимать видео своих подвигов постоянно, как понимаете было некогда. В общем, дальше будет, а пока то, что увидел.
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