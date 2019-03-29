Праздники в апреле: сколько будет выходных у украинцев

Украинцев ждет 10 выходных дней в апреле текущего года.

Школьники дополнительно отдохнут в день после выборов — 1 апреля — в связи с расположением избирательных участков в помещениях школы, пишут "Аргументы и факты".

Срок каникул после выборов должно определить местное самоуправление. При этом дети не выйдут на учебу 1 апреля во всех школах Киева. В некоторых регионах выходные будут продолжены до 3 апреля с условием отработки.

Пасха приходится на 28 апреля, в связи с чем понедельник, 29 апреля, также будет выходным. Рабочий день 30 апреля переносится на субботу, 11 мая.

pexels.com

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил Календарь выходных и рабочих дней в 2019 году. Согласно КЗоТУ, в Украине выходные дни из заработка не вычитываются.

Ранее OBOZREVATEL писал, как должны оплачиваться выходные в Украине и как оформить отпуск в апреле, чтобы заработать больше.

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