Праздники и памятные даты ноября: что отмечается

1 ноября

В этот день православные и католические христиане отмечают День всех святых. Кроме того, мир празднует Международный день вегана, Мексика – День мертвых, а Украина – Артемьев день.

Мария Порошина с дочерью instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

1 ноября родилась легендарная индийская актриса Айшвария Рай, и российская киноактриса Марина Порошина, получившая известность благодаря роли в фильме "Ночной дозор".

Главные праздники ноября

В этом месяце празднуется День достоинства и свободы – для праздника выбрано 21 ноября, как день начала двух крупнейших украинских революций: Оранжевой и Революции Достоинства.

6 ноября отмечается День освобождения Киева, а 9 ноября – День украинского языка.

17 числа празднуется Всемирный день студентов, а 19 ноября – Всемирный день мужчин.

23 ноября украинцы чтут память жертв Голодомора.

Ну, а 29 ноября украинцев ждет день самых больших скидок в году – Черная пятница.

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