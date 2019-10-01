Праздники и памятные даты октября: что отмечается

1 октября

В этот день в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников, среди которых стоит вспомнить День ветерана и День людей преклонного возраста. Также празднуется день музыки, день кофе и Всемирный день вегетарианства.

Бри Ларсон instagram/brieniacs

1 октября родилась экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и американская киноактриса Бри Ларсон, которую прославила роль в фильме "Капитан Марвел".

Главные праздники октября

В этом месяце празднуется День учителя – как международный праздник, так и официальный государственный праздник в Украине.

14 октября отмечается День защитника Украины, он же День украинского казачества, а также День Покровы.

24 числа празднуется День Организации Объединенных Наций, а 27 октября - День автомобилиста.

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