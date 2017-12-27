"Праздник приближается?" Сеть возмутила выходка сестры Савченко по поводу обмена пленными

Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко Вера распространила заявление главы организации "Украинский выбор", кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука касательно обмена пленными, чем разозлила пользователей социальной сети.

Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в Facebook.

Медведчук рассказал, что место и время обмена пленными обнародуют 27 декабря, хотя эти данные уже установлены. На что Савченко написала: "Праздник приближается?".

"М-да, сеструха Надина не палится ну вот совсем! Хотя там, где начинают мелькать эти две ХХЛ-ки, обычно срывается все нужное и важное для Украины", – прокомментировал выходку сестры нардепа в Telegram-канале политолог Алексей Голобуцкий.

"Праздник полностью приблизится, когда еще и Медведчук за решеткой будет", – отметила Надя Ка под постом Савченко.

"Люди, что пишет эта Гайде? Откуда такие берутся", "Не обращайте внимания. У нее подработка такая. В штат так и не взялись так хоть подгавкнуть есть возможность", – отметили пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", президент Украины рассказал, что страна провела профессиональную работу по подготовке к освобождению украинских военнопленных. Он собирается обратиться к правительству с инициативой выплатить материальную поддержку семьям заложников 27 декабря.