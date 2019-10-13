Праздничное лето: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

В понедельник, 14 октября, на территории Украины установится сухая и безоблачная погода, а средняя температура воздуха поднимется до +22 градусов.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Стоит отметить, что такая погода продержится до середины следующей недели, после чего вновь начнутся дожди.
В Киеве в понедельник также ожидается теплая, сухая погода. Возможен умеренный юго-западный ветер и невысокая облачность. Температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов.
Прогноз погоды на 14 октября
Укргидрометцентр
В остальных городах Украины установится следующая температура:
Ужгород – +20...+22
Львов – +20...+22
Ивано–Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+21
Житомир – +20...+22
Винница – +19...+21
Одесса – +19...+21
Николаев – +20...+22
Херсон – +19...+21
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +20...+22
Суммы – +19...+21
Полтава – +19...+21
Днепр – +18...+20
Запорожье – +19...+21
Донецк – +19...+21
Луганск – +20...+22
Харьков – +20...+22
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупреждали о суровой погоде в октябре. Температура якобы может опуститься до -23 градусов.
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