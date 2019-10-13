Праздничное лето: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

В понедельник, 14 октября, на территории Украины установится сухая и безоблачная погода, а средняя температура воздуха поднимется до +22 градусов.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Стоит отметить, что такая погода продержится до середины следующей недели, после чего вновь начнутся дожди.

В Киеве в понедельник также ожидается теплая, сухая погода. Возможен умеренный юго-западный ветер и невысокая облачность. Температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов.

Прогноз погоды на 14 октября Укргидрометцентр

В остальных городах Украины установится следующая температура:

Ужгород – +20...+22

Львов – +20...+22

Ивано–Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+21

Житомир – +20...+22

Винница – +19...+21

Одесса – +19...+21

Николаев – +20...+22

Херсон – +19...+21

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +20...+22

Суммы – +19...+21

Полтава – +19...+21

Днепр – +18...+20

Запорожье – +19...+21

Донецк – +19...+21

Луганск – +20...+22

Харьков – +20...+22

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупреждали о суровой погоде в октябре. Температура якобы может опуститься до -23 градусов.

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