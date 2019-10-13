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13 октября • обновлено в 19:38
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Праздничное лето: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

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В понедельник, 14 октября, на территории Украины установится сухая и безоблачная погода, а средняя температура воздуха поднимется до +22 градусов.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Стоит отметить, что такая погода продержится до середины следующей недели, после чего вновь начнутся дожди.

Праздничное лето: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

В Киеве в понедельник также ожидается теплая, сухая погода. Возможен умеренный юго-западный ветер и невысокая облачность. Температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов.

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Прогноз погоды на 14 октября

Прогноз погоды на 14 октября

Укргидрометцентр

В остальных городах Украины установится следующая температура:

  • Ужгород – +20...+22

  • Львов – +20...+22

  • Ивано–Франковск – +19...+21

  • Тернополь – +19...+21

  • Черновцы – +19...+21

  • Хмельницкий – +19...+21

  • Луцк – +20...+22

  • Ровно – +20...+21

  • Житомир – +20...+22

  • Винница – +19...+21

  • Одесса – +19...+21

  • Николаев – +20...+22

  • Херсон – +19...+21

  • Симферополь – +20...+22

  • Кропивницкий – +18...+20

  • Черкассы – +18...+20

  • Чернигов – +20...+22

  • Суммы – +19...+21

  • Полтава – +19...+21

  • Днепр – +18...+20

  • Запорожье – +19...+21

  • Донецк – +19...+21

  • Луганск – +20...+22

  • Харьков – +20...+22

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупреждали о суровой погоде в октябре. Температура якобы может опуститься до -23 градусов.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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