Главная Новости
16 сентября • обновлено в 17:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Православные в Крыму попросили помощи у Зеленского: что произошло

842 Читать материал на украинском

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент просит президента Украины Владимира Зеленского помочь "защитить" собор ПЦУ в Симферополе.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве. Архиепископ Климент попросил Зеленского обратить внимание на то, что так называемые власти оккупированного полуострова выселяют Крымскую епархию из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

"Прежде всего мне надо поддержка нового правительства, которое выбрано в Украине. У нас состоялась встреча уже с новым представителем президента, мы обсудили этот вопрос. Сейчас готовится встреча с новым министром культуры. И я еще раз обращаюсь к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание и помочь", – сказал он.

Архиепископ Климент

Архиепископ Климент

24tv.ua

Задержание архиепископа Климента в Крыму: названы три версии провокации

Реакции Офиса президента Украины пока нет.

Ранее Климент обратился к подконтрольным Кремлю крымским властям с просьбой приостановить выселение Крымской епархии из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

Напомним, как утверждает архиепископ Климент, имущество собора в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма, было "разграблено и разломано". Российские власти публично не комментируют эту ситуацию.

Как писал OBOZREVATEL, в Российской православной церкви в Украине признали аннексированный Крым украинским.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
5
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это гамно пусть бежит в свою усраинскую епархию. Если помощи попросил значит прихожане его в Крыму отвергли.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
НА укрОине сколько храмов спалили и отобрали?В Крыму к сектантам вообще как к родне относятся,они еще недовольны,пипец наглючий поп.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Секты в России запрещены. Не удивительно, что так происходит
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel