Православные в Крыму попросили помощи у Зеленского: что произошло

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент просит президента Украины Владимира Зеленского помочь "защитить" собор ПЦУ в Симферополе.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве. Архиепископ Климент попросил Зеленского обратить внимание на то, что так называемые власти оккупированного полуострова выселяют Крымскую епархию из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

"Прежде всего мне надо поддержка нового правительства, которое выбрано в Украине. У нас состоялась встреча уже с новым представителем президента, мы обсудили этот вопрос. Сейчас готовится встреча с новым министром культуры. И я еще раз обращаюсь к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание и помочь", – сказал он.

Архиепископ Климент 24tv.ua

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Реакции Офиса президента Украины пока нет.

Ранее Климент обратился к подконтрольным Кремлю крымским властям с просьбой приостановить выселение Крымской епархии из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

Напомним, как утверждает архиепископ Климент, имущество собора в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма, было "разграблено и разломано". Российские власти публично не комментируют эту ситуацию.

Как писал OBOZREVATEL, в Российской православной церкви в Украине признали аннексированный Крым украинским.

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