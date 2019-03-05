Православная церковь Украины обратилась в ООН и ОБСЕ из-за гонений: что произошло

Православная Церковь Украины обратилась к международному сообществу из-за притеснений верующих и церковнослужителей на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Заявляя о якобы "гонениях" Московского Патриархата в Украине, российские церковные и государственные деятели замалчивают и игнорируют многочисленные факты настоящих преследований, которые несут верующие различных украинских Церквей и религиозных организаций, в частности нашей Церкви, на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму", — подчеркивается в сообщении пресс-службы ПЦУ.

В связи с этим церковники обратились к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам "Минского процесса", к Европейскому Союзу и ко всем демократическим странам.

"Учитывая угрозы и постоянное давление на духовенство и верующих нашей Церкви… обращаемся к международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого на [оккупированных украинских] территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений на нашу Церковь", — говорится в заявлении Синода.

Священнослужители также призвали всех верующих молиться о победе и мире, об общинах и духовенстве ПЦУ на оккупированных территориях Донбасса, Крыма, а также о всех, кто страдает от порабощения.

Иллюстрация. ПЦУ

Напомним, оккупанты в аннексированном Крыму отпустили задержанного 3 марта архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.

По словам священнослужителя, его хотели допросить об "ограблении" городской церкви. Архиепископа задержали в автобусе на центральном автовокзале Симферополя.

Как писал OBOZREVATEL, ранее священника Православной церкви Украины "депортировали" из временно оккупированной территории Донбасса.

Террористы "ДНР" также объявили, что с 1 марта они захватят и отберут все приходы, храмы, имущество, земельные участки ПЦУ, а духовенство выгонят из псевдореспублики.

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