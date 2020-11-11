Правительство обязано внедрять карантин обдуманно, украинцы не простят "велюры", – Рудик

Чтобы взять ситуацию с распространением коронавируса в Украине под контроль, правительство обязано внедрять карантин обдуманно и планово.

Об этом в своем Facebook заявила депутат и лидер партии "Голос" Кира Рудик. Она подчеркнула, что бездействие власти по пандемии и ставка исключительно на штрафы, запреты и ограничения приводит к тому, что карантин просто не будет действовать.

"Предприниматели по всей стране сделали выводы из весеннего жесткого карантина. Тогда его придерживались все, кроме "велюров". Теперь такого не будет. Взятки чиновникам и полиции на местах уже сегодня позволяют работать кафе, ресторанам и ночным клубам круглосуточно во всех городах-миллионниках", – отметила лидер "Голоса".

Она подчеркнула, что правительству следует начать с себя, перечислив план действий в кризисной ситуации, сложившейся на сегодняшний день в стране:

Необходимо кадрово усилить Минздрав. И срочно.

Кардинально пересмотреть структуру расходов госбюджета на борьбу с COVID-19.

Хоть и с огромным опозданием, но все же начать организацию полного бесплатного тестирования населения. И изолировать только тех, кто уже болеет.

Также Рудик отметила необходимость компенсаций бизнеса, который ограничит работу из-за карантина выходного дня, а гражданам, в период полного или частичного карантина, потеряют работу – финансовую помощь.

"И главное! Правительство обязано внедрять карантин обдуманно и планово. А значит – предупреждать страну о введении каких-либо карантинных ограничений не позднее чем за неделю", – подытожила Рудык.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал жесткий карантин выходного дня в Украине. Планируется, что с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.