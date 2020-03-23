Следит полиция и соседи: как живут эвакуированные украинцы в самоизоляции

В Украину возвращаются десятки тысяч украинцев, которые в разгар эпидемии остались за рубежом. Поскольку часть из них может быть заражена коронавирусом, в стране ужесточили правила приема таких граждан. Теперь все они подписывают добровольное согласие на самоизоляцию – т.е. 14 дней не выходить из дома. А вот как они соблюдают эти правила – теперь проверяет полиция.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ужесточили правила для вернувшихся

Полиция уже взяла на контроль всех, кто вернулся в Украину из-за границы в последние дни. По данным Министерства иностранных дел, это около 60 тыс. наших сограждан.

Для всех действует обязательное правило – добровольное согласие на самоизоляцию. Далее, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, документы передаются в базу для эпидемиологов.

Ужесточили правила проверки тех, кто возвращается домой Аэропорт "Киев"

"Вместе с Нацполицией они будут отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию. А если нарушат, будем инициировать привлечение этих людей к административной ответственности", – объяснил на брифинге чиновник.

В Полтавской области взяли на карандаш

Сразу после прилета людям вручают памятки – как нужно действовать. Они еще в аэропорту заполняют анкеты со своими данными. А приехав домой, сообщают о себе семейному врачу. И далее две недели они должны сидеть дома.

"Если в полицию поступит информация от соседей и врача, что люди, которые находятся на самоизоляции, нарушают карантинные ограничения, их привлекут к юридической ответственности", – объяснил нам спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

За нарушения правил карантина грозят серьезные санкции – от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. "А если, не дай Бог, инфицированный COVID-19 будет контактировать со здоровыми людьми, то за это грозит уголовная ответственность по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний". И первый пример уже есть в Житомирской области, там в отношении мужчины уже открыли уголовное производство", – уточнил Сулаев.

Проверять самоизоляцию будет полиция Национальная полиция

В Полтавской области создали базу людей, которые недавно вернулись из-за границы — сейчас на самоизоляции находится около 500 человек. "Вооруженную охрану каждому никто не будет выставлять, но они должны сознательно подойти к вопросу рисков и последствий, которые могут создать. Случаев заражения коронавирусом у нас в области пока нет. И данных о нарушении правил карантина со стороны тех, кто находится на самоизоляции, к нам пока не поступало", – уточнил Сулаев.

В Ивано-Франковске – мобильные группы

В Ивано-Франковской области создали мобильные группы — полицейские, медики, спасатели и представители местной власти проверяют тех, кто был за границей.

"Люди, которые вернулись в Украину, оставляли в анкетах свои адреса. На сегодня в области создано 48 таких мобильных групп, они уже работают по этим адресам. И проверяют не только вернувшихся из-за границы людей, а еще предприятия, которые, согласно законодательству, должны быть закрыты, но работают. Пока информации о том, что кто-то нарушил самоизоляцию — у нас нет", – сказала нам пресс-секретарь областной полиции Кристина Максимчак.

В Киев инфекцию привезли из-за границы

Что касается столицы, то в полиции говорят, что, конечно, под каждой квартирой эвакуированного из-за границы полицейского поставить не могут.

"Таких данных, что полиция должна отслеживать людей в квартирах, которые находятся на самоизоляции, у нас нет. Возле Александровской больницы находятся наши сотрудники. Потому что, действительно, в больнице есть люди с подозрением на COVID-19, поэтому нас попросили усилить там охрану", – рассказали нам в полиции Киева.

Национальная полиция

Хотя именно Киев страдает от того, что инфекцию завозят те, кто в разгар эпидемии отправились отдыхать за границу. Так, из 24 инфицированных 22 человека вернулись из-за границы.

Киевлянка Елена Лавриненко рассказала, как на днях отправилась в свою поликлинику и столкнулась там с теми, кто прибыл из Египта и у них появились симптомы. "В тот момент, когда мне надо было заходить, выскочила из кабинета врач и попросила всех, кто не простужен, уйти. Мол, к ней как раз сейчас придут люди, которые вернулись из Египта. Они были с температурой, им вызвали скорую. Я потом спросила врача — почему они обратились не в Александровскую больницу, где проверяют на коронавирус, а в поликлинику. Врач ответила, что пошли за помощью по месту жительства", – рассказала нам Елена.

Спасают сознательные соседи

Спикер Национальной полиции Оксана Блищик говорит, что у правоохранителей нет права ограничивать передвижение людей. Поэтому призывает всех быть сознательными.

"Мы в первую очередь проводим разъяснительную работу про необходимость самоизоляции. А если появились первые симптомы, то человек должен сразу обратиться к врачу. И уже врач принимает решение об обсервации или госпитализации. Мы не можем ограничивать передвижение людей, сейчас ни одна законодательная норма не дает нам такого права. Мы обеспечиваем со своей стороны охрану мест обсервации и лечебных учреждений, где пребывают люди с COVID-19", – объясняет Блищик.

По ее словам часто сами соседи проявляют свою гражданскую позицию.

"Если семья, вернувшаяся из-за границы, не придерживается норм самоизоляции, то соседи обязательно сообщают об этом. Но многие из тех, кто например, возвращаются с Польши, понимают, что нужно сидеть дома. Что касается обсервации, то пока у нас не было случаев, чтобы кто-то уходил. Только на Волыни один глава РДА написал, что люди покинули обсервацию – якобы убежали закарпатцы, которые вернулись из-за границы. Но это не подтвердилось", - рассказывают в Нацполиции.

РБК-Украина

На Волыни проверили сообщение. "На самом деле врачи этих людей обследовали. И не было оснований держать их на обсервации длительное время, поэтому люди поехали домой. А глава РДА решил, что они убежали", – уточнили в полиции.

Там добавляют, что количество протоколов, составленных на нарушителей карантина, растет каждый день. "Все равно люди пытаются ходить на работу, пытаются перевозить больше 10 человек", – добавила Блищик.

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