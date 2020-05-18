В связи с пандемией COVID-19 для детских садиков в Украине разработан ряд противоэпидемиологических рекомендаций: от температурного скрининга для воспитателей и детей до запрета на мягкие игрушки.

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Соответствующее распоряжение в понедельник, 18 мая, подписал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Текст документа опубликован на сайте Минздрава (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Подчеркнем: проект утвержден для проведения общественного обсуждения и обязательного характера не носит.

Для детских садиков дали рекомендации работы из-за коронавируса Иллюстрация

Какие правила могут установить в садиках

Всем работникам дошкольных учреждений стоит измерять температуру перед началом работы, а детям – на входе в заведение и каждые 4 часа. Ведомости нужно вносить в специальный журнал.

Детей не пустят в сад, а сотрудников – на работу, если температура будет выше 37,2 градуса или присутствуют признаки респираторного заболевания.

Если повышенная температура тела у ребенка обнаружена в течение дня, то его должны изолировать и проинформировать об этом медицинского работника и родителей.

"Во время изоляции важно не допустить тревожных ощущений у ребенка и учитывать его психологическое состояние", – подчеркивается в документе.

Во время приема ребенка утром воспитатель группы должен находиться вне здания садика. Родители или другие сопровождающие – быть в маске, в том числе самодельной, или респираторе. Ожидание на территории должно быть ограничено.

Кроме того, на входе в садик нужно организовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками. Поверхности нужно дезинфицировать не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий.

В документе подчеркивается, что все противоэпидемические мероприятия, направленные на защиту детей, нужно проводить в игровой форме и с личным примером работников детсада.

На период карантина в детских садиках рекомендуется запретить:

использование многоразовых тканевых полотенец;

мягких игрушек;

ковров с длинным ворсом;

пребывание в уличной обуви внутри помещений;

проведение массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы и в присутствии посетителей.

Также рекомендуется проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня. Работникам – регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже чем раз в 2 часа, и после посещения общественных мест, посещения туалета, уборки, обслуживания и т. п.

При этом лиц из группы риска могут временно отстранить от работы. Речь идет о тех, кто достиг 60-летнего возраста и кто имеет хронические заболевания, которые угнетают иммунитет.

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