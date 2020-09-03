Правила, одинаковые для всех
Дочитайте.
Чтобы встретиться с нашим давним немецким партнером Клаусом, мне пришлось проехать 100 км до маленького немецкого города, в котором живет сам Клаус и находится его завод.
Для этого места с населением 20 тысяч человек, 67 летний Клаус главный работодатель и крайне узнаваемый человек.
– Алекс, я тебя приглашаю на обед. Только можно мы по дороге заглянем в мой банк – надо обновить мою карту.
Встреча была запланирована и нас прямо с порога провели в кабинет руководителя отделения банка.
Оказалось, они с Клаусом давние добрые товарищи.
– Алекс, познакомься. Это Вернер, он руководит этим отделением почти столько же сколько мне лет.
– Да брось, Клаус. Алекс, не слушайте его. Я с его сыном в школу ходил. Поэтому знакомы мы всего лет 30.
Дальше.
Они какое-то время ещё оформляли и подписывали какие-то формы.
– Так, Клаус. Ну мы почти все закончили. Теперь для того, чтобы выдать тебе карту, мне нужно удостовериться, что это ты. Можно твой паспорт?
– Да, пожалуйста.
Я про себя подумал:
– Бред, зачем ему паспорт Клауса. Он и так знает, кто перед ним.
Банкир:
– Прекрасно, Клаус. А теперь сними пожалуйста маску с лица, чтобы я убедился, что это именно ты.
Клаус как ни в чем не бывало снял маску и показал другу-банкиру своё лицо.
На этом моменте я аж подпрыгнул:
– Ээээээ. I am very sorry. А что это вообще только что было?! Ребята, вы тут что с ума все сошли.
Вы только что мне 10 минут рассказывали, что знакомы 30 лет, обсуждали детей и семейные новости. А теперь вы просите Клауса снять маску, что убедиться, что это именно он сидит перед вами?! Are you joking?
Банкир непонимающе поднял на меня глаза:
– Да, Алекс. А что тут такого? Это правила банка в период COVID. Так как все приходят в масках – я должен убедиться, что именно он сидит передо мной.
– Но, Вернер. Вы ведь это и так знаете. Разве у вас в кабинете стоят камеры? Зачем?
– Нет, камер здесь нет. Но это правило банка.
Ребята!
Он реально не понимал мой вопрос. Дальше спорить было бессмысленно.
Уже второй день я хожу под впечатлением от этого такого маленького, но такого показательного эпизода.
Да, это обескураживает.
Но fuck – это так круто, когда люди чтут законы и соблюдают написанные правила.
Правила.
Которые одинаковые для всех.