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Правила, одинаковые для всех

Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
Общество
1,4 т.
рукопожатие

Иллюстративное фото. Dailystorm

Дочитайте.

Чтобы встретиться с нашим давним немецким партнером Клаусом, мне пришлось проехать 100 км до маленького немецкого города, в котором живет сам Клаус и находится его завод.

Для этого места с населением 20 тысяч человек, 67 летний Клаус главный работодатель и крайне узнаваемый человек.

– Алекс, я тебя приглашаю на обед. Только можно мы по дороге заглянем в мой банк – надо обновить мою карту.

Встреча была запланирована и нас прямо с порога провели в кабинет руководителя отделения банка.

Оказалось, они с Клаусом давние добрые товарищи.

– Алекс, познакомься. Это Вернер, он руководит этим отделением почти столько же сколько мне лет.

– Да брось, Клаус. Алекс, не слушайте его. Я с его сыном в школу ходил. Поэтому знакомы мы всего лет 30.

Дальше.

Они какое-то время ещё оформляли и подписывали какие-то формы.

– Так, Клаус. Ну мы почти все закончили. Теперь для того, чтобы выдать тебе карту, мне нужно удостовериться, что это ты. Можно твой паспорт?

– Да, пожалуйста.

Я про себя подумал:

– Бред, зачем ему паспорт Клауса. Он и так знает, кто перед ним.

Банкир:

– Прекрасно, Клаус. А теперь сними пожалуйста маску с лица, чтобы я убедился, что это именно ты.

Клаус как ни в чем не бывало снял маску и показал другу-банкиру своё лицо.

На этом моменте я аж подпрыгнул:

– Ээээээ. I am very sorry. А что это вообще только что было?! Ребята, вы тут что с ума все сошли.

Вы только что мне 10 минут рассказывали, что знакомы 30 лет, обсуждали детей и семейные новости. А теперь вы просите Клауса снять маску, что убедиться, что это именно он сидит перед вами?! Are you joking?

Банкир непонимающе поднял на меня глаза:

– Да, Алекс. А что тут такого? Это правила банка в период COVID. Так как все приходят в масках – я должен убедиться, что именно он сидит передо мной.

– Но, Вернер. Вы ведь это и так знаете. Разве у вас в кабинете стоят камеры? Зачем?

– Нет, камер здесь нет. Но это правило банка.

Ребята!

Он реально не понимал мой вопрос. Дальше спорить было бессмысленно.

Уже второй день я хожу под впечатлением от этого такого маленького, но такого показательного эпизода.

Да, это обескураживает.

Но fuck – это так круто, когда люди чтут законы и соблюдают написанные правила.

Правила.

Которые одинаковые для всех.

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Источник:Фейсбук Алексея Давиденко
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