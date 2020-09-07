Праведники народов мира: "маленькие" истории великой войны

Украинец Иосиф Ищенко и его семья во время Второй мировой спасли 312 евреев. Это уникальная история и абсолютный рекорд среди украинцев, которые проявляли человечность и мужество в военные годы.

Рискуя жизнью, тысячи простых людей в оккупированной нацистами Европе спасали евреев от уничтожения в лагерях смерти, расстрелов и повешений. Чтобы увековечить их подвиг, израильский Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд Вашем" учредил звание Праведников народов мира. Начиная с 1953 года, каждый факт спасения тщательно изучается и документируется. Специальная комиссия принимает решение и вносит имена спасителей в списки Праведников. Их награждают медалями, их имена высекают на Стене почета, в их честь высаживают деревья на территории мемориала в Иерусалиме.

Всего на сегодняшний день 2634 украинца носят почетное звание Праведников народов мира. По количеству Праведников Украина занимает 4 место среди 43 стран.

"ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" узнал об украинской семье, которая спасала евреев во время Второй мировой, а также выяснил, кто и как ищет Праведников-украинцев и устанавливает подробности тех давних событий.

Реальная история, одна из тысяч

Иосиф Ищенко жил в селе Вересы, расположенном в 8-ми километрах к северу от Житомира. Имел семерых детей, а хозяйство вести ему помогал старший сын Станислав. Как-то ночью Станислав встретил семью их довоенных друзей-евреев: Фаину Шунда с родителями и тремя маленькими детьми — все они убежали от немцев из Житомира. Младшей дочери, Марии, было всего три месяца.

Станислав привел всех в отчий дом. Однако, буквально через несколько дней во двор ворвался немецкий патруль. Иосифа Терентьевича схватили и поставили к стене, угрожая расстрелять. Фаина, спасая свою семью и хозяев, схватила маленького ребенка на руки, уверенно вышла из дома и приказным тоном крикнула на немецком языке, который знала в совершенстве: "Это мои люди! Мой двор! Освободите территорию или я сообщу вашему руководству!" Солдаты приняли ее за жену немецкого офицера, опустили оружие и убрались со двора.

Через некоторое время к Иосифу Ищенко за помощью обратилась еще одна еврейская семья: Марк Фридман с родителями. В сарае во дворе Ищенко они прожили несколько недель, прежде чем Иосиф нашел им убежище в отдаленном селе в лесу, где они прожили до конца оккупации.

Во дворе семьи Ищенко постоянно находилось 10–12 евреев, и количество беженцев постоянно росло. Иосифу пришлось организовать два дополнительных укрытия в усадьбах родственников, где также скрывалось по 7–8 человек. Беженцев обеспечивали продовольствием и медикаментами, потом кого-то переселяли к надежным людям в соседние села, часть людей под другими именами устраивали на работу в колхоз. Когда беженцев становилось слишком много, 14-летний Станислав помогал им добираться до местных партизан или до Черняховской трассы, по которой они шли в белорусские леса.

Иосиф Ищенко и его родные прятали житомирских евреев в течение июля–декабря 1941 года. Зимой 1942-го Иосиф Терентьевич сам пошел в партизанский отряд и вскоре погиб в бою. Его сын Станислав потом вспоминал, что в общей сложности они с отцом и родственниками спасли 312 человек. Это является абсолютным рекордом Украины.

После войны Станислав Ищенко служил в Конотопе в звании капитана. Вместе с подчиненными он привел в порядок заброшенную братскую могилу, которая была в городе. Позже там был установлен памятник жертвам Холокоста. Впоследствии Станислав Иосифович переехал в Харьков и создал там инициативную группу по изучению материалов об уничтожении тысяч евреев в Дробицком Яру. С 2001 года он руководил созданием в Харькове мемориала жертвам Холокоста.

Станислав Ищенко на месте строительства музея

Справка

Для признания праведником народов мира необходимо соответствие нескольким критериям: человек, который с риском для собственной жизни, оказывал помощь евреям, должен быть не евреем и не должен был преследовать материальную выгоду. На момент освобождения от немецкой оккупации спаситель должен быть старше 12 лет. Каждая история спасения рассматривается специальной комиссией на основании письменных и устных свидетельств спасенных.

Поиск. Память

Почитание Праведников народов мира в Украине началось только после распада Советского Союза. Вплоть до начала 90-х, представители израильского мемориала "Яд Вашем" не имели возможности заниматься изучением истории Холокоста на территории СССР. Исследователям пришлось провести колоссальную работу: собрать свидетельства спасенных, найти героев и их семьи. Собранные материалы — письма, фотографии и другие документы — проверялись на соответствие дат и исторических реалий времен Второй мировой.

В 1980–1990-х и в начале двухтысячных работой по сбору и систематизации информации о Холокосте и Праведниках народов мира занимался киевский исследователь Илья Левитас. Он собрал базу с именами людей, которые спасали евреев по всей Украине, издал 34 книги, был инициатором установления памятников жертвам, в частности, "Меноры" в Бабьем Яру. Левитас также создал Еврейский совет Украины, который присуждал звание "Праведник Украины" тем, кто из-за несоответствия критериям не мог получить награду "Яд Вашем".

Большую работу по сохранению памяти о подвиге Праведников осуществляет днепропетровский историк, директор Украинского института изучения Холокоста "Ткума" и музея "Память еврейского народа и Холокост в Украине" Игорь Щупак. В частности, он является автором многих школьных учебников, в которых заметное внимание уделено Холокосту и Праведникам.

Тем украинским Праведникам народов мира, которые известны, а также их семьям, сегодня помогают такие еврейские общественные организации как "Джойнт", "Хесед", "Бней-Брит", Всеукраинский благотворительный фонд "Для тебя".

Вот уже скоро год, как заботу об украинских Праведниках взял на себя также Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Совместно с Фондом "Для тебя" Мемориальный Центр доставляет им адресную продуктовую помощь, обеспечивает другие их нужды.

“Во все времена было очень мало людей, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради спасения другого. Эти люди - герои, — говорит Генеральный директор Мемориального Центра Макс Яковер. — Пока Праведники живут среди нас, мы хотим успеть выразить этим людям нашу признательность и благодарность”.

Несмотря на широкие исследования, нам известны имена далеко не всех украинских Праведников и поэтому работа продолжается. Важно отметить журналистский проект "Слово Праведника". Его соавторы Маргарита Яковлева, Светлана Левитас, Александр Зубко и другие журналисты собирают истории украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой. В рамках этого проекта проведены десятки интервью с Праведниками, членами их семей и спасенными, о них уже снято 9 документальных фильмов, которые показывают в школах, ВУЗах, музеях, синагогах в разных города Украины, опубликованы десятки историй в СМИ.

"Сегодня Украина очень нуждается в нравственных авторитетах — людях, на поступки которых можно ориентироваться, как на примеры настоящей человечности и мужества. Безусловно, такими примерами являются Праведники народов мира. Рисковавшие всем для спасения чужих жизней, они являются героями, признанными во всем мире", — говорит Маргарита Яковлева, соавтор проекта.

Совместно с проектом "Слово Праведника" сотрудники Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" систематизируют все данные о людях, спасавших евреев во время Второй мировой на территории Украины, связываясь с музеями, учеными, еврейскими общинами и организациями по всей Украине.

Сегодня в Украине в живых осталось девятнадцать Праведников народов мира. Даже тем из них, кто во время войны был ребенком, сегодня уже 87–99 лет. Одной из них является киевлянка Софья Григорьевна Яровая, которой в сентябре исполняется 95 лет. Во время оккупации вместе с матерью они спасли семерых евреев.

"Когда во время войны мы помогали спастись нашим соседям и друзьям-евреям, то не воспринимали это как подвиг, для нас это было обычным поступком, мы были так воспитаны. Но сейчас очень приятно, что о нас помнят, что наши поступки ценит молодое поколение", — вспоминает Софья Яровая, которая сегодня является председателем Ассоциации Праведников народов мира в Украине.

Руководитель Фонда "Для тебя" Юлия Гольденберг рассказывает:

"Я довольно часто спрашиваю себя, какой бы была сегодня жизнь, если бы 80 лет назад не нашлись люди, которых мы сегодня называем Праведниками. Если бы им было безразлично или их одолел страх? Победили бы мы тогда нацистов? Состоялась бы Украина? Именно такие люди и их поступки решили нашу сегодняшнюю судьбу. Их подвиг, их имена навсегда будут высечены в истории Второй Мировой войны, в истории Украины, в истории мира".

К сожалению, герои покидают нас. Только этим летом пятеро Праведников ушли в вечность.

Истории. Очевидцы

Алексей Домущей

18 июля 2020 года умер Алексей Домущей — последний представитель семьи Праведников народов мира из поселка Бугские Хутора на Николаевщине. Алексей и сам стал жертвой нацистов: в юном возрасте его отправили на принудительные работы в Германию.

А десятью днями позже ушла из жизни Ирина Максымив (Саик). Семья Саик с июля 1943 года до апреля 1944 года спасала и помогала скрываться 17 евреям Тернополя. Среди них — Михаил Гинзберг, его жена Софи, мать Роза, сестры Анна Гинзберг и Рут Старкшалль, муж Рут — Натан — и еще семеро друзей Гинзберга.

Ирина Максымив-Саик

История Ирины Максымив положена в основу полнометражного документального фильма "Назови свое имя" (Spell your name, 2006), сопродюсером которого стал Стивен Спилберг. Спилберг записывал воспоминания Ирины Онуфриевны в течение четырех часов, после чего признался, что очень впечатлен благородством ее семьи.

Все истории украинцев, которые спасали евреев в годы войны, будут собраны в специальном разделе онлайн-музея Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр". Уже сейчас есть возможность написать Праведнику благодарственное письмо, которое сотрудники Центра доставят адресатам лично.

Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" продолжает поиск Праведников и собирает свидетельства о неизвестных героях. Если вы знаете или слышали от родственников, друзей, знакомых, истории помощи евреям во время оккупации, просим направлять эту информацию на адрес info@babynyar.org или fb.com/babynyar.memorial. Наш общий долг — сохранить имена Праведников и память о них для потомков.

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