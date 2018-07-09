Сегодня исполняется 80 лет Лие Меджидовне Ахеджаковой, прекрасной актрисе и невероятному человеку.

На ее первую столичную роль (в "Я, Бабушка, Илико и Илларион", во МТЮЗе) полвека назад ходила смотреть вся Москва. Какая это была Бабушка! (Я видел, хвастаюсь).

Сегодня Лия Меджидовна играет в "Игре в джин" Кобурна - полвека как не было вообще! Все та же сила и точность в каждой секунде, и драматизм, и комизм... Она рождена для сцены, конечно. А кино принесло ей заслуженную всенародную любовь. Она прекрасная актриса, но мало ли у нас прекрасных актрис...

Уникальность Ахеджаковой - прежде всего в устройстве ее души. Лия Меджидовна не смирилась с жестокостью и несправедливостью мира, она не боится быть смешной, громко и ежедневно настаивая на требовании милосердия и справедливости.

Годящиеся ей во внуки, гибридно порядочные граждане усмехаются со стариковской "мудростью" - "плетью обуха не перешибешь" или как это звучит теперь? А Ахеджакова кричит криком, нарушая наш общественный уют, тревожа наш грязноватый консенсус...

Она тот праведник, без которого не стоит село.

Наскребем таких еще девять, и город спасется.