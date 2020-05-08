Так, друзья — сегодня будет очень интересный пост о наглядной разнице жизни в СССР и на Западе. Когда читатели моего блога видят статьи о прошлом СССР, то многие из них говорят так — "ну что вы нам тут показываете, тогда все так жили, не только в СССР была нищета но и везде" — а многие даже добавляют в комментарии фотографию Леннона на кухне у Маккартни.

На самом же деле люди в СССР жили намного беднее, чем такие же люди их круга развитых странах — то есть работая на аналогичных работах, затрачивая на работу аналогичное время и осуществляя примерно те же действия, в СССР люди получали намного меньше благ, чем в развитых странах. Кроме того — они не могли в полной мере распоряжаться этими благами и контролировать, куда государство тратит деньги, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

В 1986 году на советские экраны вышел малоизвестный сейчас фильм "Микко из Тампере просит совета" — фильм был в достаточно степени пропагандистский и в слащавой манере рассказывал о "финско-советской дружбе". Сюжет кино достаточно простой — финский мальчик Микко видит по телевизору выступления советских циркачей и артистов и пишет письмо Юрию Куклачёву, чтобы спросить совета о дрессировке кошек. Куклачёв письмо случайно теряет и не успевает прочитать обратный адрес, а Микко тем временем думает, что Юрий просто решил ему не отвечать, и обижается. Спустя какое-то время Куклачёв и другие артисты приезжают в Финляндию на гастроли — и в конце фильма Микко встречается с Куклачёвым. В кино есть ещё линия с отцом Микко (начинающим композитором) и певицей Анне Вески — но для нашего исследования это не столь интересно.

Интересно другое! В 1986 году советским детям показали, как живут их сверстники в Финляндии — и всё увиденное я думаю вызвало шок. В Финляндии, на том самом "Загнивающем Западе" (который, как рассказывает советское ТВ, постоянно загнивает) у обычного водителя Вилле (отца Микко) есть свой двухэтажный дом — шикарно обставленный и со множеством комнат, также у него есть личный автомобиль и собственный гараж. Работает Вилле в небольшой транспортной компании, где водит небольшой чистый микроавтобус. Дети Вилле учатся в отличной школе и посещают музыкальные кружки с крутым оборудованием, а одеты дети так, как в бывшем СССР начали одеваться только в конце 1990-х. И самое главное — всё это происходит даже не в столице, а в небольшом финском городке Тампере с населением около 200.000 человек.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как на самом деле жили люди на "Загнивающем Западе" и что показали в малоизвестном советском фильме.

02. Итак, давайте посмотрим, что нам показали о Финляндии в советско-финском фильме. Семья водителя Вилле живёт в собственном частном доме — в кино он показан мало, но можно сделать вывод, что в нём не менее 3-4 комнат, так как например в гостиной нет никаких спальных мест, а только кресла и красивая светлая мебель, напоминающая современную от IKEA (не исключено, что это она и есть):

03. Помимо гостиной, в доме обычного водителя есть также отдельная столовая с большим крулым столом и красивыми яркими стульями для всех членов семьи, а также присутствует второй этаж — лестницу на который можно увидеть в одном из эпизодов фильма:

04. А у самого мальчика Микко есть сосбвенная комната на втором этаже — сама комната изнутри показывается чуть позже, по сюжету фильма Микко несколько раз там бывает. Помимо отдельной детской для Микко на втором этаже есть ещё как минимум две двери (видны в кадре) — вероятнее всего, отдельный санузел и ещё одна спальня.

05. Мельком, буквально в паре кадров показывается дом семьи водителя Вилле снаружи — аккуратный финский домик, обшитый снаружи то ли вагонкой, то ли сайдингом, с аккуратным и зелёным двориком. Обратите также внимание на то, как одет Микко — врочем, про одежду будет чуть позже, идём дальше.

06. В следующих кадрах мы видим микроавтобус отца Микко (Вилле) и можем разглядеть несколько окружающих домиков в городе — всё выглядит красиво и аккуртано, никаких облупленных стен и стонов "это просто климат у нас такой".

07. Микко играет в детском ансабле, и в этот день они дают концерт в транспортной компании, где работает Вилле. Обратите внимание, что у детей есть всё необходимое оборудование и инструменты — без унижений в пионерских кружках, без выслушивания тягостных историй о том, как государство и лично товарищ Горбачёв заботится о детях и о мире во всём мире — родители просто взяли и купили детям всё необходимое:

08.В следующих эпизодах фильма дети обсуждают показанного по телевизору Куклачёва и предстоящий приезд в Финляндию советских артистов — и обратите внимане на то, как они одеты — джинсы, брюки модного кроя, яркие и разноцветые футболки с принтами. Никакой страшной школьной формы из жаркой синтетически-шерстяной ткани, в какой примерно в те же годы красовался Коля Герасимов в будущем, позвякивая пустыми бутылками из-под кефира в авоське:

09. Едят дети в кадре кстати мороженое, о котором им никто не вскрикивал, что оно лучшее в мире, и поэтому надо любить коммунизм:

10. Происходит этот эпизод кстати в луна-парке с множеством аттракционов, в том числе водных. Так и хочется сказать Коле Герасимову — чтобы попасть в будущее на сотню лет вперёд, тебе не нужно было искать машину времени в подвале старого дома и убегать от бластера космических пиратов — достаточно было просто купить билет до Финляндии.

11. Яркая одежда, велосипеды, собственные детские комнаты, интересные кружки и хобби — всё это было у финских детей без рассказов о ведущей роли коммунистической партии и "интернациональном долге" в Афганистане.

12. В следующих кадрах мельком показывают Москву — там Амаяк Акопян выделывает перед советским гаишником унизительные фокусы, чтобы тот не дал ему штраф:

13. А мы тем временем возвращаемся в Финляндию — уже в восьмидесятые годы в финских городах были отреставрированные исторические центры и ходили красивые и современные трамваи:

14. Дальше нам показывают выступление ансамбля Микко то ли где-то на окраине города, то ли вообще в какой-то небольшой деревушке. Обратите внимание, как одеты дети и на то, какого качества велики у них:

15. Про музыкальные инструменты и оборудование я уже писал выше, но тут будет не лишним показать их ещё раз — у детского ансамбля есть всё необходимое, включая два (!) синтезатора у клавишника. В СССР в те же годы музыкальные цеха (побочное производство военных заводов) производили только монструозных чудищ, а нормальный западный синтезатор в восьмидесятые годы могли обменять на автомобиль — таким дефицитом он был.

Советские музыканты, которые оказывались в Финляндии в восьмидесятые годы — старались всеми правдами и неправдами притащить оттуда что-то из музыкальных инструментов, от этом много рассказывал в своих воспоминаниях музыкант "Наутилуса" и "Ассоциции" Алексей Могилевский.

16. Тем временем в Финляндию приезжает Амаяк Акопян и, не найдя свободного номера в гостинице, начинает по советской привычке дурить голову администратору фокусами. Советский человек плотно выучил — чтобы получить ништяки, надо дружить с начальством и унижаться перед ним:

17. В следующих кадрах нам показывают концерт финских молодёжных самодеятельных групп — свободная одежда, первоклассные фирменные инструменты, никаких "худосоветов" и "литования" текстов. И как это так они жили без проработки по комсомольской линии? Даже в кочегары никому не пришлось записываться, чтобы не признали "тунеядцем", как Цоя. Дикий народ!

18. Примерно в середине фильма снова можно увидеть несколько эпизодов из жизни дома Вилле — на кухне у его супруги есть вся необходимая техника, включая огромный современный двухкомпрессорный холодильник с отдельными морозильником внизу — в бывшем СССР такие начали появляться только ближе к концу девяностых годов.

19. Также совсем мельком можно увидеть комнату Микко — с книжными стеллажами, современным торшером и большим аквариумом с рыбками. В СССР восьмидесятых годов огромное количество детей жило за шкафом.

20. У многих финских семей в фильме есть личный автомобиль, и часто даже не один — к примеру, собственным автомобилем обладает подруга супруги Вилле, с которой они вместе раскатывают по городу. Сравните эту жизнь с советским убожеством, показанным в фильме "Наша мама — герой".

21. Финские дети восьмидесятых годов. Без пионерских галстуков, одинаковых стрижек, принудительного труда и беспрестанной идеологической накачки про "жизнь в самой счастливой в мире стране" и вечно живого дедушку Ленина.

Продолжать можно ещё долго. О том, что в небольшом финском городе восьмидесятых годов идеально чистые улицы и везде лежит ровный асфальт и маленькая аккуратная плиточка, о том что на улицах практически совсем не видно бесцельно странствующих алкоголиков и нет транспарантов с призывами поехать ударно перебирать гнилую капусту. О том, что люди в фильме счастливы.

В 1939 году Финляндия отбилась от совка и построила замечательную страну для людей — и оказавшиеся в ней в восьмидесятые годы советские люди словно очутились на другой планете. Впрочем, затем им снова пришлось вернуться в СССР и слушать сказки о лучшем в мире мороженом...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!