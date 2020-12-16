Так, друзья, сегодня будет интересный пост на давно задуманную и интересную тему из раздела "жизнь в СССР", до которой наконец-то дошли руки — советские командировки! Думаю все, кто жил в СССР, сталкивался (лично либо в среде родственников/знакомых) с таким явлением, как командировка — это когда организация либо предприятие направляли своего служебного работника в рабочую поездку в пределах СССР. Это мог быть надзор за строительством, какое-либо согласование, личная доставка важных документов и прочее подобное.

Такое казалось бы незначительное событие, как командировка, в СССР обрело какой-то отдельный статус и значение, и даже получило своё отражение в фольклоре — вроде многочисленных анекдотов а-ля "возвращается муж из командировки" и так далее. Так происходило потому, что жизнь в СССР в целом была достаточно однообразной, серой и монотонной, люди не имели возможности толком выезжать за границу (государство это им запрещало) — и командировки были часто чуть ли не единственной возможностью как-то развлечься и развеяться.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ про советские командировки.

Настоящая советская командировка.

Для начала давайте рассмотрим чуть подробнее, что вообще из себя представляла типичная советская командировка. Как я уже написал в предисловии — командировкой считалась рабочая поездка одного или нескольких работников предприятия куда-либо с какой-то производственной либо бухгалтерской задачей — принять пуск каких-либо установок или станков, произвести технадзор за строительством здания или возведением линии ЛЭП, личная передача каких-либо документов и тому подобное.

Советские командировки условно можно поделить на две части — "близкие" и "далёкие". Близкая командировка обычно завершалась в пределах рабочего дня, а в табеле посещаемости отмечалась как "МК" (местная командировка). Совсем другим делом была "далёкая" командировка — это когда человек ехал либо летел в другой город с как минимум одной ночёвкой — для такой командировки оформлялось командировочное удостоверение и начислялись суточные. Собственно — именно такая командировка считалась настоящей, и именно такие командировки попали в многочисленный советский и пост-советский фольклор.

Как именно всё происходило.

Происходило всё примерно следующим образом. В некоторой организации (скажем, в НИИ) возникала необходимость послать своего работника к примеру проверить качество наладки оборудования. Для этого назначался сотрудник, который и поедет в командировку. Командировка оформлялась приказом, после чего командированный работник звонил в организацию, куда собирался ехать и просил забронировать ему номер в гостинице — в совке с гостиницами было плохо, и если этого не сделать — то можно было остаться ночевать на вокзальной лавочке. Хотя и бронь как таковая тоже не гарантировала стопроцентное получение номера.

Затем начинался поиск билетов — что в СССР было тоже в общем-то весьма сложной задачей. Билеты на самолёт были дорогими, не всякая организация могла позволить себе выделить на них деньги; кроме того — далеко не во всех пунктах назначения были аэропорты. Кроме того, путешествие самолётом несло в себе дополнительные риски — из-за дождей рейс могли отменить, и тогда пассажиры были вынуждены коротать время буквально на газетке в аэропорту, ожидая вылета. Так что по большей части в командировку ехали на поезде.

Были свои командировочные ритуалы и в семье. Узнав, что муж едет в командировку, жена как правило тут же принималась собирать его в поездку — жарить в духовке курицу, варить яйца, собирать дорожный чемоданчик и так далее.

Быт и нравы командировочных.

А теперь давайте поговорим про быт и нравы советских командировочных. Быт советской командировки был таким же убогим, как и в остальной советской жизни. Пожалуй, даже более убогим — так как в обычной жизни люди худо-бедно пытались создать в своих квартирах уют, а во время командировок люди сталкивались с убогими государственными гостиницами и казёнными общежитиями.

Практически всегда в советскую командировку везли чемоданчик вещей, в котором находились: жареная курица, завёрнутая в фольгу либо кальку, 3-4 варёных вкрутую яйца, нарезанный хлеб либо батон, по сезону могли также быть пару огурцов или помидоров — всё это съедалось чаще всего за столиком в вагоне вскоре после отправления поезда. Еда выкладывалась на газету, помидоры, огурцы и яйца ели, макая в насыпанную на газетку соль.

Ещё в чемодане обязательно были: электрическая бритва либо бритвенный набор (помазок, бритвенный станок с лезвием "Нева", стаканчик, мыло), смена белья, запасные подтяжки, зубной порошок и щётка в рыжем целлулоидном футляре с дырочками, какая-нибудь книжка (вроде братьев Стругацких), кипятильник, кружка и обязательно механический будильник — который позволял вовремя проснуться в гостинице. Опционально мог быть также складной туристический стаканчик и какие-нибудь консервы вроде "завтрак туриста".

Быт командировочного советского человека был невероятно убогим — вокзалы чаще всего были переполнены, а в вагонах ехала крайне разношерстная публика — и не исключено, что всю ночь вам пришлось бы слушать откровения какого-нибудь пьяного механизатора, периодически сдабриваемые фразой "ты меня уважаешь?".

Впрочем, это было только начало — гостиницы были ещё более убогими. Общение с хамской и надменной администрацией гостиницы всегда было унижением, свободных номеров не было никогда — на самом деле они были, но раздавались за мелкие взятки, вроде коньяка, коробки конфет или хорошего шоколада. Но даже взятка не гарантировала отдельного номера — вас вполне могли подселить к одному-двум таким же страдальцам. Администрация имела моду неожиданно врываться в ваш номер и с вскриком "Ааа-гааа!" и гончим блеском в глазах пытаться уличить вас в использовании кипятильника — так как использование такового было жесточайше запрещено совковыми гостиничными правилами.

Номера были старые, постели и матрацы — с огромными жёлтыми и бурыми пятнами неизвестно происхождения (то ли чай, то ли... не будем думать о плохом), в душевых — обязательно облупленный криво положенный кафель, текущая сантехника и унитаз с рыжей полосой посредине. Горячей воды могло не быть вовсе, и кроме того — сама душевая и туалет часто были общими на коридоре, нередко с унитазами "орлиного" армейского типа.

Что самое интересное — даже такая убогая поездка в СССР считалась событием. Командировочные даже умудрялись заводить короткие романы во время поездок и "отдыхать" по вечерам в местном ресторане вдалеке от глаз жены и родного заводского коллектива. Если командировочный вдруг возвращался раньше — то было принято в эти дни отсиживаться дома, считая их заслуженными тайными выходными и покрикивая жене на каждый телефонный звонок — "скажи им, меня нет!".

Послесловие.

Ну что тут сказать, даже и не знаю. По большому счёту советская командировка была таким же убожеством, как и вся остальная серая жизнь в СССР. Но даже такое убожество люди воспринимали как возможность сменить обстановку и хоть ненадолго сбежать от рутины серой советской жизни...

А в комментариях напишите, что вы об этом думаете, интересно.