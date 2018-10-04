Сложная тема, которую стараются обходить все поклонники СССР — это Голодомор в Украине, который устроила большевистская власть в межвоенный период. Особенно сильный голод пришёлся на 1932-33 годы, но также были и большие волны голода в 1921-23 и 1946-47 годах. В советской прессе, СМИ и культуре никак не отражены эти события — наоборот, в конце сороковых годов был снят пропагандистский фильм"Кубанские казаки", который показывал фальшивое изобилие в также затронутой голодом Кубани.

Думаю, если бы советским пионерам рассказали хотя бы малую часть правды про Голодомор — то СССР кончился бы намного раньше, но вместо этого им подавали лишь отборную советскую пропаганду, что постоянно пыжилась доказать, что мы живём в лучше стране в мире.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о Голодоморе в Украине. Перефразируя цитату с памятника Гданьским повстанцам:"Погибшим — в знак вечной памяти. Правящим — в знак предостережения, согражданам — в знак надежды, что зло можно победить".

Что такое Голодомор?

Голодомором называют массовый голод, что произошёл в захваченной большевиками Украине в 1932-33 годах и стал причиной многомиллионных жертв среди мирного населения. Украинское слово Holodomor вошло во все языки мира и не переводится, по аналогии со словом Холокост. Здесь ещё следует сказать, что помимо того самого страшного Голодомора начала тридцатых, в Украине были ещё две волны голода, сопровождавших каждое десятилетие — в 1921-23 и 1946-47 годах.

Спровоцировали Голодомор так называемые хлебозаготовки — когда военизированные отряды большевиков принудительно отбирали у крестьян зерно, чтобы отправлять его в города и продавать за границу — на эти деньги большевики строили военные заводы и создавали оружие, чтобы идти освобождать весь мир. Планы по хлебозаготовкам были нереально завышены и изначально должны были обречь крестьян на голод.

Согласно данными, приведённым в энциклопедии "Британника", во время Голодомора 1932-33 годах погибло около 4-5 миллионов украинцев.

Расправа над непокорными.

Что же стало причиной Голодомора? В официальных советских источниках причинами массового голода в Украине называют действия Наркозёма СССР и руководства некоторых колхозов и совхозов, в которые якобы "пролезли случайные и вредительские элементы".

В общем, как всегда — оказался виноват кто-то случайный, кого уволили из рядов председателей советских колхозов ещё вчера, а на самом деле он даже вообще не рождался и т.д. Хотя ничего "случайного" в таких действиях не было — Голодомор продолжался многие месяцы, и власти о нём не могли не знать. Об этом же говорят и намеренно взятые в блокаду советскими войсками голодающие деревни, население которых умирало внутри колец оцеплений.

Реальной причиной Голодомора стала расправа большевиков над непокорным крестьянством — украинцы не хотели идти в колхозы и жить по большевистским законам, за что их и стали уничтожать голодом. То же самое, но в меньших масштабах, происходило и в самой России , а также и в других республиках СССР — в оцепленных войсками деревнях от голода погибали те самые крестьяне, кто мог сказать советской власти — что она никакая не народная, а ещё худшие эксплуататоры, чем царизм.

"Чёрные доски" и каннибализм.

Больше всего от Голодомора пострадали те украинские деревни, что не выполнили "план" по хлебозаготовкам —чаще всего план был изначально невыполнимым. Такие деревни попадали на так называемые чёрные доски — деревня бралась в полную блокаду, туда высылали карательные отряды и брали оттуда заложников.

Нам, людям XXI века, даже невозможно представить, что происходило в блокированных красной армией деревнях — люди умирали целыми семьями, вся листва на деревьях была съедена, не было никаких домашних животных и даже крыс. Люди, обезумев от голода, превращались в людоедов — многие заманивали соседских детей, в надежде что смогут их убить и съесть.

Выжившая в то время Марфа Тимченко рассказывает:

Мой односельчанин рассказывал, что повез продукты из города родителям в деревню, там же была и сестра. Заходит в дом, сидит отец и два мужика с ним, не бритые, черные. Горит печь, на печи что-то варится, а возле нее лежит что-то в дерюге, и из нее кровь течет.



Он у отца спрашивает: "А где мама, сестра?" Отец отвечает: "Маму мы уже съели, вон в чугунке мясо осталось, а сестру только что убили, лежит в дерюге". А кто-то из мужиков говорит: "Вот у нас свежина будет!

А вот строчки из допроса Василя Мироновича, что убил из-за голода дочь:

В 1932 году вместе с женой и сыном Захарием выработали в колхозе 400 трудодней, у меня не было ни одного прогула, за что я осенью получил около 5-ти килограммов проса и 4 кг муки, что хватило для моей семьи на 4−5 дней, и на зиму я остался без всяких средств к существованию. Старшие сыновья уехали из дому, я продолжал работать в колхозе, за это получал 1 раз в день вареную пищу — борщ из капусты и буряка без хлеба.



Четвертого апреля я убил младшую дочь Христю, которая была настолько истощена, что не могла уже встать… Тело, одни кости я порубил и сварил, и за два дня съел. Давал я мясо есть и старшей дочери Насте, шестого апреля в 5 часов утра я убил и Настю. Думал, этим поддержу свои силы, а Настя все равно-то от истощения умерла бы через день-два…



Как первую, так и вторую, я убил спящих, снимал их с кровати, ложил на земляной пол и топором одним ударом отрубал голову… Головы и кости порубал на кусочки и закопал.

Ходившие по домам голодающих военные отбирали у людей последнее, отвечая на мольбы — "если мы вас пожалеем, то тоже окажемся на вашем месте. А нам тоже жить хочется".

Стёртая и восстановленная память.

В советское время вся память о Голодоморе старательно стиралась, и ни в одной советской книжке вы не найдёте упоминание о нём — разве что могли что-то написать про "трудные голодные времена," закончив присловием "такое время было!". О том, что таким было не время, а власть — никто и не вспоминал.

Голодомор в Украине породил страшное явление, которое сейчас многие называют стёртой памятью — от десятков вымерших от голода деревень не осталось буквально ничего и никого, ни одного человека. Никто не знает, что именно происходило там — не осталось никого, кто мог бы рассказать об этом. Может быть, там творились даже более страшные вещи, чем те, о которых сейчас могут поведать выжившие в "более лояльных" условиях.

После снятия блокады опухшие от голода трупы просто вывезли, а в деревни заселили новых людей, приехавших из далёких областей СССР. Тем, кто не видел эти ужасы воочию, строить Коммунизм было как-то проще.

В современной Украине Голодомор считается геноцидом, а день памяти всех его жертв отмечается 25 ноября. В Киеве в этот день люди зажигают свечи, а многие приходят к мемориалу памяти жертв Голодомора — исхудавшей девочке — и кладут к её ногам яблоки, колоски и веточки калины...

Напишите в комметариях, что вы обо всём этом думаете. Обязательно также расскажите о том, что такое время было, что иначе было нельзя, что зато у нас Гагарин полетел в космос, а внуки стёртых с лица Земли деревень ели лучшее в мире мороженое.