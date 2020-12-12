Друзья, вероятно в комментариях к публикациям в моём блоге про жизнь в СССР вы время от времени встречали вот это фото:

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В интернете этот фотоснимок называется "Джон Леннон на кухне у Пола Маккартни", и с помощью него фанаты СССР как бы хотят показать, что жизнь в послевоенной Англии была еще более нищей, чем в Союзе. Очень часто под этой фотографией в интернете собираются фанаты СССР и начинают выступать — мол, посмотрите, какая кухонька плохая, Маккартни всю юность жил в каком-то аналоге советской хрущевки. Или того хуже — может даже в гостинке. Или чего доброго вообще в заводской общаге! – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

На самом деле всё это — одна сплошная мистификация. Фото действительно сделано на кухне у Маккартни, но реальная действительность очень отличается от того, как подают этот снимок фанаты СССР — и я думаю что вы сильно удивитесь, когда узнаете всю правду про этот снимок.

Итак, в сегодняшнем посте — развенчание мифа о "бедной жизни в Англии" и рассказ об известном в интернете фото.

Как этот снимок представляют фанаты СССР

Для начала давайте посмотрим, как представляют этот снимок фанаты СССР. Обычно они постят этот фотоснимок в комментариях к постам с критикой СССР, либо создают собственные группы и постят его там — якобы вводя в заблуждение критиков СССР, а после выскакивая из кустов с торжествующими вскриками — "ага, а это и не СССР вовсе, это АНГЛИЯ, а на фото ДЖОН ЛЕННОН!" После чего моментально раздуваются от радости быстрой победы над нищетой капитализма.

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Но вот на самом деле этот снимок не имеет ничего общего ни с хрущёвками, ни тем более с заводскими общагами, а реальному качеству этого жилья позавидовал бы не только среднестатистический житель СССР (ютящийся в двухкомнатном клоповнике тремя поколениями семьи), но и житель любой современной пост-советской страны. И в следующем разделе мы более подробно изучим это жильё.

Что на самом деле изображено на снимке

Начнём с того, что на самом деле представляло из себя то самое жилище Пола Маккартни, в котором он прожил с середины 1950-х по середину 1960-х годов. Судя по черно-белой фотке кухни, которая гуляет по интернетам, можно предположить, что это какая-то хрущёвка или того того хуже — гостинка. Но на самом деле это довольно большой двухэтажный кирпичный дом, вот так он выглядел во времена детства и юности Пола:

www.pinterest.com

А вот так дом выглядит сейчас. Он практически не изменился, так как имеет музейный статус. Посмотрите, вы можете назвать это "хрущевкой"? Это относительно немаленький отдельный кирпичный дом с множеством комнат и собственным садом у входа — даже по современным меркам это вполне тянет на элитное жилье.

www.pinterest.com

Ещё одна современная фотка дома. По размеру здание напоминает одну из серий послевоенных минских домов, которые строили, к примеру, в конце сороковых годов в минском посёлке Тракторного завода — строили силами заводских рабочих, которые после смены на заводе должны были отпахать ещё и на стройке.

Так вот, в СССР в одноподъездном доме такого типа было как минимум ВОСЕМЬ квартир (по четыре на этаже), в каждую из которых заселялось по несколько семей — в 45-метровые "двушки" в минском тракторном селили две семьи, по семье в каждую комнату. А в доме Маккартни жила одна семья, и у них был свой сад. Чувствуете разницу?

www.pinterest.com

Фото снаружи дома. Обратите внимание, насколько аккуратная и красивая кирпичная кладка, какие качественные швы. Ни в одном советском массовом доме я не видел таких. Правда, если найдете — пришлите фото посмотреть.

www.pinterest.com

Давайте теперь заглянем внутрь дома. На первом этаже есть довольно просторная гостиная — в ней нет спальных мест, а есть только зоны для отдыха — потому что в доме много спален. В СССР здесь стояли бы 2-3 кровати для того, чтобы в комнате можно было ещё и спать (из-за нехватки площади). На стенах приличные обои и занавески, в доме есть камин и телевизор (недостижимая роскошь в СССР конца 1950-х). Кресла и диваны, кстати, тоже весьма хорошие даже по современным меркам.

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Одна из спален в доме. Судя по одиночной кровати — предназначалась для одного человека — не исключено, что в ней спал сам Пол. Комната не слишком большая (метров 9-10 на вид), но зато отдельная. Вы много знаете историй из пятидесятых годов в СССР про то, как каждый член семьи жил в отдельной комнате? Я нет.

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А вот та самая пресловутая кухня. Согласитесь, что на цветном фото всё выглядит гораздо приличнее. В те годы, особенно в относительно больших домах и квартирах, кухня воспринималась как утилитарное помещение и не было предназначено для приема пищи (для этого была отдельная комната — столовая), и поэтому обставлялась утилитарно и просто.

Тем не менее, обращают на себя внимание два крана (а это значит, что в пятидесятые годы в этом частном доме уже была горячая вода), довольно приличная газовая плита с духовкой и стиральная машина (!). Вы много знаете советских семей, имевших в пятидесятые годы стиралку? Советские граждане тех лет с удивлением читали рассказы о том, что есть такая чудо-машина холодильник, "которая работает электричеством".

www.pinterest.com

Как видите, действительная жизнь семьи Пола Маккартни сильно отличалась от того, какой её пытаются представить лишь по одной нечеткой фотографии кухни. А самое главное это то, что в Англии любой человек имел возможность стать богатым и знаменитым и ещё в разы улучшить свои жилищные условия — как это, собственно, и произошло с Полом Маккартни.