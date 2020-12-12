Правда про фотографию Джона Леннона

Максим Мирович
Максим Мирович
Общество / Мнения
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Правда про фотографию Джона Леннона

Друзья, вероятно в комментариях к публикациям в моём блоге про жизнь в СССР вы время от времени встречали вот это фото:

Правда про фотографию Джона Леннона

В интернете этот фотоснимок называется "Джон Леннон на кухне у Пола Маккартни", и с помощью него фанаты СССР как бы хотят показать, что жизнь в послевоенной Англии была еще более нищей, чем в Союзе. Очень часто под этой фотографией в интернете собираются фанаты СССР и начинают выступать — мол, посмотрите, какая кухонька плохая, Маккартни всю юность жил в каком-то аналоге советской хрущевки. Или того хуже — может даже в гостинке. Или чего доброго вообще в заводской общаге! – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

На самом деле всё это — одна сплошная мистификация. Фото действительно сделано на кухне у Маккартни, но реальная действительность очень отличается от того, как подают этот снимок фанаты СССР — и я думаю что вы сильно удивитесь, когда узнаете всю правду про этот снимок.

Итак, в сегодняшнем посте — развенчание мифа о "бедной жизни в Англии" и рассказ об известном в интернете фото.

Как этот снимок представляют фанаты СССР

Для начала давайте посмотрим, как представляют этот снимок фанаты СССР. Обычно они постят этот фотоснимок в комментариях к постам с критикой СССР, либо создают собственные группы и постят его там — якобы вводя в заблуждение критиков СССР, а после выскакивая из кустов с торжествующими вскриками — "ага, а это и не СССР вовсе, это АНГЛИЯ, а на фото ДЖОН ЛЕННОН!" После чего моментально раздуваются от радости быстрой победы над нищетой капитализма.

Правда про фотографию Джона Леннона

Но вот на самом деле этот снимок не имеет ничего общего ни с хрущёвками, ни тем более с заводскими общагами, а реальному качеству этого жилья позавидовал бы не только среднестатистический житель СССР (ютящийся в двухкомнатном клоповнике тремя поколениями семьи), но и житель любой современной пост-советской страны. И в следующем разделе мы более подробно изучим это жильё.

Что на самом деле изображено на снимке

Начнём с того, что на самом деле представляло из себя то самое жилище Пола Маккартни, в котором он прожил с середины 1950-х по середину 1960-х годов. Судя по черно-белой фотке кухни, которая гуляет по интернетам, можно предположить, что это какая-то хрущёвка или того того хуже — гостинка. Но на самом деле это довольно большой двухэтажный кирпичный дом, вот так он выглядел во времена детства и юности Пола:

Правда про фотографию Джона Леннона

А вот так дом выглядит сейчас. Он практически не изменился, так как имеет музейный статус. Посмотрите, вы можете назвать это "хрущевкой"? Это относительно немаленький отдельный кирпичный дом с множеством комнат и собственным садом у входа — даже по современным меркам это вполне тянет на элитное жилье.

Правда про фотографию Джона Леннона

Ещё одна современная фотка дома. По размеру здание напоминает одну из серий послевоенных минских домов, которые строили, к примеру, в конце сороковых годов в минском посёлке Тракторного завода — строили силами заводских рабочих, которые после смены на заводе должны были отпахать ещё и на стройке.

Так вот, в СССР в одноподъездном доме такого типа было как минимум ВОСЕМЬ квартир (по четыре на этаже), в каждую из которых заселялось по несколько семей — в 45-метровые "двушки" в минском тракторном селили две семьи, по семье в каждую комнату. А в доме Маккартни жила одна семья, и у них был свой сад. Чувствуете разницу?

Правда про фотографию Джона Леннона

Фото снаружи дома. Обратите внимание, насколько аккуратная и красивая кирпичная кладка, какие качественные швы. Ни в одном советском массовом доме я не видел таких. Правда, если найдете — пришлите фото посмотреть.

Правда про фотографию Джона Леннона

Давайте теперь заглянем внутрь дома. На первом этаже есть довольно просторная гостиная — в ней нет спальных мест, а есть только зоны для отдыха — потому что в доме много спален. В СССР здесь стояли бы 2-3 кровати для того, чтобы в комнате можно было ещё и спать (из-за нехватки площади). На стенах приличные обои и занавески, в доме есть камин и телевизор (недостижимая роскошь в СССР конца 1950-х). Кресла и диваны, кстати, тоже весьма хорошие даже по современным меркам.

Правда про фотографию Джона Леннона

Одна из спален в доме. Судя по одиночной кровати — предназначалась для одного человека — не исключено, что в ней спал сам Пол. Комната не слишком большая (метров 9-10 на вид), но зато отдельная. Вы много знаете историй из пятидесятых годов в СССР про то, как каждый член семьи жил в отдельной комнате? Я нет.

Правда про фотографию Джона Леннона

А вот та самая пресловутая кухня. Согласитесь, что на цветном фото всё выглядит гораздо приличнее. В те годы, особенно в относительно больших домах и квартирах, кухня воспринималась как утилитарное помещение и не было предназначено для приема пищи (для этого была отдельная комната — столовая), и поэтому обставлялась утилитарно и просто.

Тем не менее, обращают на себя внимание два крана (а это значит, что в пятидесятые годы в этом частном доме уже была горячая вода), довольно приличная газовая плита с духовкой и стиральная машина (!). Вы много знаете советских семей, имевших в пятидесятые годы стиралку? Советские граждане тех лет с удивлением читали рассказы о том, что есть такая чудо-машина холодильник, "которая работает электричеством".

Правда про фотографию Джона Леннона

Как видите, действительная жизнь семьи Пола Маккартни сильно отличалась от того, какой её пытаются представить лишь по одной нечеткой фотографии кухни. А самое главное это то, что в Англии любой человек имел возможность стать богатым и знаменитым и ещё в разы улучшить свои жилищные условия — как это, собственно, и произошло с Полом Маккартни.

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Источник:ЖЖ Максима Мировича
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