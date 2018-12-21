О ситуации в сфере медицины, охраны здоровья граждан на оккупированных территориях я пишу регулярно. Россияне эти тексты не понимают, они привыкли к тому, что их медицина - это дно из больниц в плесени, хамства, взяток и наплевательского отношения к людям.

Медицину на России заменили скрепами.

Заболел - помолись, искупи грехи, поцелуй мощи, пойди к бабке. На России это норма. Главное, чтобы НАТО боялось. Не зря же Израиль, Эстония и другие страны переживают бум мед-туристов из России, в эти страны едут скрепные, но имеющие деньги россияне, чтобы получить качественное лечение.

Российские пропагандисты, журналисты, политики, артисты, орущие в эйфорическом экстазе- скрепы, величие России, мы всех и во всем- никогда не будут лечиться на России, отдав деньги и предпочтение европейским клиникам.

Россияне это "величие" кушают во все горло. Ни один российский потребитель телевизионного величия не задастся вопросом, мол, как Кобзон трубил за величие России и скрепы, а лечиться уехал в Штаты.

Если посмотреть в Гугле фото российских больниц, почитать отзывы россиян о том, как в этих "медицинских" учреждениях им удается остаться в живых, впору снимать фильм ужасов.

Граждане РФ парадокса в том, что их нефтедолларовая страна для своих граждан не может организовать качественное, современное медицинское лечение, не видят.

Все просто. Они никогда не видели современного и качественного. У них даже сливочное масло из говна, я писала об этом. 65% -медицинских препаратов на России, это мел и красители.

Когда в ОРДЛО зашел русский мир с его "АДнокласниками", я поразилась тому, что скрепные советские люди рассылают друг другу. Ну, "письма счастья", это советское "завтра кто-то сделает тебя счастливым". Это, понятно! Но, вот это- "наши деды лечились подорожником", "лечение геморроя огурцом на грядке", "таблетки из куриного навоза", "лечение рака желчью новорожденного яйцепупника обыкновенного", это был какой-то кошмар. При том, что я прекрасно разбираюсь в лекарственных свойствах трав, мне было страшно от такого средневековья- заговоры, навоз, пырей и святую воду- советский человек с самым лучшим в мире образованием, боготворил на равне крэма Чумака и коллоидных рубцов Кашпировского, а вот прививки и другие прелести современной медицины отвергал начисто.

Я думала, что это "АДноклассниковое", оно, как психическое заболевание, ну, сидит себе в интернете, да и сидит, разумный же человек сделает свой разумный выбор. Ан нет. Из "АДноклассников" русская медицина пришла и в ОРДЛО.

Подорожник от всего. Наши деды пили и ничего. Все раньше это ели и ничего. Помолилась-сходила к бабке- заварила навоз черной курицы, собранный на перекрестке дорог при полной луне, и все- счастлива, НАТО повержено, муж нагулявшись сидит дома, отплевывает остатки навоза из чая.

Я жила в украинском приграничье, и меня все время удивляло, как русские, выпячивая свое величие, ехали к нашим украинским стоматологам, в наши украинские больницы, за нашими украинскими продуктами. В Россию из Донбасса почти никто за покупками не ездил. Не выгодно. Не качественно. И при этом Донбасс млел- "ах, российское, значит, советское". Россияне выпячивали грудь- да, наше, российское- и толпились на свердловском рынке. Странная была ситуация. Но, оно, знаете, мне особо не нужно было. Мы жили своей жизнью, мне глубоко было плевать на то, что там, в РФ. Это их страна, их право, их правила. Я радовалась победам и возмужанию своей страны. Была счастлива процветанию своего города.

Кто ж знал, что вот эти "АДноклассники", эти "наговор от паховой грыжи в левом углу церкви, возле иконы святого Пантелеймона, съесть огарок свечи, над которым прочитать 3 раза Отче наш и 19 раз просить прощения о содеянном грехе" - их станет критическое большинство и приведет на Донбасс войну, русский мир и кремлевские таблетки от всего, сделанные в Мавзолее из соскоба Ленина по нанотехнологиях инопланетян, прилетавших к Громыко на прием. Ох, и не говорите мне о лучшем в мире советском образовании. Вон оно, по Лугандону бегает. Заговаривается у попов от укропских пуль и берет у бабки-ворожки куриную лапку вместо броника.

РФ-это эСССРия, это ее гомункул, генетический уродец, искусственно вырощенный из гомо советикуса и гомо КГБистикуса. Что такое РФ? Это потомки НКВДистов, взрощенные эсэсрией в ненависти к ближнему своему, не могут дать ближнему своему ничего, кроме безразличия и ненависти. Отношения россиян к своей стране, к экологии, богатству, в том числе и согражданам, это то же банальное отношение вертухая к зэка. Сила привычки.

Палач и жертва. И эти отношения во всем, от изготовления продуктов питания, лекарство до оказания услуг или организации быта. Даже к себе россияне относятся без должного уважения и любви. У них это не выработано поколениями. Ведь все, что носило человеческий облик и морально-духовные задатки россиянами, гомо советикусом было уничтожено в лагерях. Русская культура, духовенство, интеллигенция с 1917-го года на России планомерно уничтожалось, не оставляя потомства. Потомство давали лишь их палачи. Вертухаи. Теперь Россия, это страна, пожирающая сама себя. Поэтому такие продукты, поэтому такая медицина, поэтому такое отношение к людям.

Ну, я бы еще поняла такое отношение к любому "братскому" народу, если бы россияне для себя все лучшее, а "братским" народам, с которым у них генетическая ненависть, как и ко всему миру, что похуже. Но, видимо, генетическое желание уничтожения переродилась уже в ген самоуничтожения, а возможно, ген самоедов взыграл, вот россияне и уничтожают друг друга скрепами.

Россияне истерично пытаются доказать, что Донбасс "исконно русская земля", наверное поэтому они привнесли в ОРДЛО все прелести русского мира- грязь, антисанитарию, тараканов, сифилис, СПИД, чесотку, вшей, скрепы и полную разруху.

Жители ОРДЛО, выросшие на боготворении и обожариуме всего русского, как-то не ожидали, что русское - это тьма, темень и средневековье с зловонным запохом эсссрии.

Кстати, мы много знаем о том, что из ОРДЛО в РФ вывезли большинство современного оборудования и даже целые заводы, в от о "мелочах" - разворованных больницах, как-то не пишут журналисты. А ведь в Луганской и Донецкой областях перед войной практически была завершена реорганизация больниц.

Когда Луганская и Донецкая области в своей малой части стали ОРДЛО, русский мир запустил щупальца везде, где мог поживиться. Нет больше в Свердловске, Ровеньках, Красном Луче, Краснодоне, в Лутугино и Новосветловке, как и в ряде других городов ОРДЛО современных рентгеноскопов, флюорографов, маммографов, УЗИ аппаратов, кардиографов, МРТ и многого другого, что было сюда привезено в 2010-2013-м годах.

Что-то забирали "освободители" для нужд фронта и госпиталей по приказу "министерств" ОРДлынии. Что-то просто нагло вывезли. Но основную массу современного оборудования главврачи ОРДЛО, медперсонал ОРДЛО продали, подарили в частные клиники России.

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Когда встанет вопрос деоккупации и восстановления, понятное дело, что эти ОРДЛынские дельцы все свалят на оккупанта. Но, как бы там ни было, я за правду. Если оборудование заводов РФ вывозила целенаправленно, то медоборудование продавали и раздавали сами медработники, жители ОРДЛО.

Зачем? Почему? Просто война стала для них индульгенцией для краж, индульгенцией на личное обогащение, индульгенцией для ненависти, ведь часто я слышала, "ой, потом укропы еще привезут" или "Россия же потом свое еще лучшее даст". Война все спишет! Знаете, здесь, в ОРДЛо, как-то быстро научились списывать все на войну и даже на оккупантов.

С приходом русского мира были закрыты профильные клиники: туберкулезные диспансеры, кожно-венерологические, инфекционные. Сокращены расходы на профильные лаборатории. ОРДЛО отказалось от украинских поставок ингибиторов для экспресс-лабораторий, проверяющих на ВИЧ и СПИД, от поставок инсулина и противотуберкулезных препаратов. В ОРДЛО детям делают российские прививки. А больные сифилисом и СПИДом, как и больные гепатитом и туберкулезом, стоят в общих очередях в поликлиники, не могут получить лечение, да и диагностика этих заболеваний в ОРДЛО сведена к нулю.

В больницах ОРДЛО исчезли специалисты, зато появились тараканы и запах перегара. Приезд "скорой" подшофе здесь банальность.

Исчезли качественные лекарства. А в медучилища и ВУЗы берут всех, "рисуя" экзаменационные оценки, так как недоборы огромны. В больницах работают вчерашние выпускники медтехникумов, которые не могут сделать ни забор крови, ни укол.

Гуманитарные медицинские грузы из РФ-это просроченные лекарства, которые в ОРДЛО "омолаживают", написав сверху новую дату срока годности.

"Горячие уколы" от всего. Гинекология. Терапия. Бронхит. Астма. Аллергия. Диарея. Аппендикс. Сердечно-сосудистые. Все это лечат "горячими уколами".

Стоматолог без перчаток-норма в ОРДЛО. Заразиться гепатитом или СПИДом, сифилисом или туберкулезом в больнице - это тоже норма и банальность.

В медучреждениях ОРДЛО 70% -й дефицит не только санитарок, но и врачей всех профилей. В Луганске и Донецке еще работают частные клиники, где как бы пока больший выбор услуг, но при уровне зарплат в ОРДЛО частная медицина, которая до войны в Луганской и Донецкой области вышла на уровень доступности для всех слоев населения, сейчас приоритет нуворишей ОРДЛО- контрабандисты, решалы, чиновники. Даже предприниматели ОРДЛО не могут себе позволить обслуживание в частной клинике.

Для "скорых" сокращены нормы ГСМ. Да и банально не хватает людей. Выпускники медучилища или даже студенты, принимаются на работу и переводятся на "свободное посещение" так как некому работать. Некому!

Понятное дело, что на фоне все этого в ОРДЛО не только не контролируемые ситуации с гепатитом, туберкулезом, педикулезом, ВИЧ, СПИДом, сифилисом, но и высокая смертность.

Разобрались мы и со странными смертями – я писала о том, что в ОРДЛО много странных смертей, когда людей находят на улице без видимых причин смерти, без травм, без насильственных причин смерти, просто лежит и все, или идет-упал-умер. Оказывается, причина-то банальна.

В ОРДЛО у населения оказывается высокий процент тромбов, аневризм. Люди умирают, как и на России, от потребления продуктов, содержащих пальмовое масло, которое способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, появлению тромбов и аневризмы.

На фоне стрессов. Таблеток из мела. Повального пьянства, чтобы снять стресс. Употребления фальсификата алкоголя. Продуктов из русского говнеца. Низкого уровня медицинских знаний, смертность, конечно же, будет расти. А эпидемии грозить не только Украине, но и России, так как большинство жителей ОРДЛО все же чаще посещает РФ, чем Украину.

Но только в ОРДЛО к вам не приедет "скорая", в больнице вам посоветуют бабку или сходить к батюшке. Распечатают рецепт "на травках". Посоветуют выкатать испуг или снять порчу. Из жаропонижающих-уксус. Димедрол и "горячие уколы" - от всего. Да, и больничные в ОРДЛО - это целая проблема.

Во-первых, их выплачивают только через пару месяцев, а то и до полугода можно ждать. Во-вторых, вы не поверите, но в большинстве городов нет бланков для больничных. Вот, если ты работаешь на шахте Червонопартизанска или живешь там, за бланком нужно ехать в Свердловск. Бюрократические процедуры таковы, что дать на лапу медикам, чтобы получить больничный, это уже неизбежность. Дать нужно сегодня, больничный выплатят когда-нибудь. Да и больничный выплачивают только за 3-5 дней, если болеешь больший период, то не платят. Нет больничных по гинекологическим операциям и ряду других показателей. Хочешь болеть - бери бесплатный отпуск.

Жители ОРДЛО говорят, что процедура оформления больничного такая ужасная и забюрокраченная, что лучше ходить на работу. Очень много жителей ОРДЛО на ногах переносят грипп, ОРВ, и другие вирусные инфекции. Чем это чревато, мы с вами понимаем. Они…Вряд ли! У них просто нет другого выхода.

И, если в 2014-м -2016 -м все млели и бегали за "российским лекарством", то сейчас предпочитают привезти из Украины. Есть, конечно же, любители российской медицинской гуманитарки, но их все меньше и меньше. Похороны здесь тихие! Те, у кого есть финансы и возможность, заказывают лекарства в мирной части Украины. Среди решал и таксистов процветает и такой бизнес, как "привезти лекарства из укропии".

Есть в ОРДЛО и местные медпрепараты, их изготавливает 2 цеха "Стирола" и Луганская, и Донецкая фармкомпании. Но это уровень "витаминки", "растирка", "зеленка", или клофелин. Вот чего-чего, а этого здесь продается-изготавливается тоннами.

Жители ОРДЛО тихо сопят: "у нас просто российские законы". Я не молчу - но вы же за это и голосовали на рыфырендуме, чтобы жить "как в России". Дальше банальность- "мы не этого хотели-нас обманули".

Медицинская сфера стала еще одним разочарованием жителей ОРДЛО в РФ. Но, но и еще раз "но". Хамят, подделывают сроки годности, воруют оборудование в больницах, пьют, не соблюдают правила медицинской гигиены и безопасности, закрывают больницы, обладают низкими знаниями в ОРДЛО сами жители. Здесь сложно списать ставшие уже систематическими проблемы здравоохранения на оккупанта. Оккупант он что, он просто принес свое, свои принципы жизни, общения. Их могли принять или не принять. Пить и торговать гуманитаркой, это, понятное дело, по-русски, но ведь жители ОРДЛО могли и не орусявиваться, а оставаться людьми даже на войне. Как-то слишком быстро все это деградировало, как –будто ждало, как- будто уже было заражено и вот, благоприятные условия и зомби-вирус поглотил здоровые клетки, сделав еще вчера человека разумного сегодняшними гомо-ордлыниусом.

Ситуация в медицине ОРДЛО такова, что уже завтра больным будут советовать завернутся в простыню и идти в сторону кладбища. И вот это –"что орешь, как потерпевший, деды умирали и ничего".

Да, все бы ничего, вот только все больше и больше у народа гранат и автоматов, и все чаще и чаще врачи ОРДЛО оказываются под прицелом. Пропаганда сделала свое дело и в этом направлении. "Разобрали на органы"-помните? Машины с трехлитровыми банками, где плавают органы. Все чаще и чаще люди орут в больницах, тыкая автоматом в лицо врачу- "слышь, лепила, я тебе сейчас всю улицу сгоню, разбирай, падло, всех на органы, только сшей обратно сына". 80% раненных опочленцев не выживает из-за низкого уровня медицины в ОРДЛО- это не сожаление, это здорово, конечно же, просто хороший показатель ситуации, не более.

Медицина ОРДЛО-циничная и беспощадная, как для больных, так и для медперсонала. Ее на Донбассе создали по образу и подобию СССР и, конечно же, великой нанологической РФ. Из говен черной курицы, крещенной московским попом в среду поста на закате солнца и подорожника. Но, вот создатели, это жители Донбасса, которые так хотели па-багатому, что сами уничтожили свой край, а теперь самоуничтожаются своим же детищем Как мы все это будем реинтегрировать, я уже об этом думаю и задаюсь вопросами. А вы?

Остальное скажут скрины. В соцсетях "народ Донбасса" чаще всего говорит правду. Нам по телефону до сих пор- "у нас все хорошо, и мы живем лучше, чем при Украине".