Факты и мифы о погоде: тест ко Дню метеоролога

Большинство из нас — современные и образованные люди. Мы не боимся черных кошек, числа 13 и женщин с пустыми ведрами, смеемся над гомеопатами и считаем астрологов мошенниками. Но как только дело доходит до погоды, во многих из нас просыпаются средневековые невежды, готовые верить всему подряд.

Можете ли вы отличить реальные прогнозы от новостей в стиле “одна бабка сказала?” Знаете ли, прогнозам на какой максимальный период можно доверять? Ко Дню метеоролога "Обозреватель" предлагает пройти тест, проверить себя и научиться отличать правду от вымысла.

Надеемся, вам понравился наш тест и его результаты. Вы наверняка почерпнули для себя что-то новое и развили чуть более критичный подход к новостям о погоде и климате. Но не забывайте и о других людях — поделитесь с ними этим тестом. Вам скажут спасибо и они сами, и все украинские синоптики.

Как сообщал "Обозреватель", синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды.

Также мы предлагаем вам пройти тест на знание симптомов опасных болезней.