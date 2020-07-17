Права в Украине теперь получают по-новому: что изменилось

В Украине вступили в силу новые правила получения водительских прав. avtoprofi.com.ua

В пятницу, 17 июля, в Украине вступили в силу новые правила получения водительских прав.

Об этом сообщили на сайте Главного сервисного центра МВД. Там подчеркнули, что теперь подтвердить навыки управления стало проще.

В сообщении назвали основные новшества, среди которых непрерывная фото- и видеофиксация с самого начала каждого экзамена, возможность отклонения от маршрута во время практического теста и увеличение максимально допустимого перерыва в навыках управления – до трех месяцев.

Кроме того, в МВД перечислили и другие особенности:

при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D;

подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и тому подобное;

продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не менее 10 мин, на дороге – не менее 20 мин, а в целом – не более часа;

Также установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления, полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.).

В сообщении отметили, что результаты экзаменов можно обжаловать в течение десяти рабочих дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВД приказом от 22.05.2020 № 408 обновило Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управлениятранспортными средствами и выдачи удостоверений водителя.