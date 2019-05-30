Прапорщиков больше не будет: Украина изменит воинские звания по стандартам НАТО

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10181, согласно которому воинские звания в Украине изменят в соответствии с их эквивалентами в НАТО.

"За" в четверг, 30 мая, проголосовал 231 народный депутат. Подготовка проекта ко второму чтению пройдет по сокращенной процедуре, отмечается на сайте парламента.

Законопроект направлен на построение обновленного национального войска по евроатлантическому образцу и создание действенного профессионального сержантского корпуса и обретение Вооруженными Силами Украины оперативной совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО.

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Подробностями поделилась в Facebook нардеп Ирина Геращенко. "В частности, отменяются воинские звания – прапорщик, мичман, и вводятся новые звания – рекрут, штаб-сержант, мастер-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STNAG 2116", – написала она.

Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший состав.

Новая шкала воинских званий ukrmilitary.com

В законопроекте также четко определены должностные обязанности для большого перечня новых воинских должностей.

Кроме того, устав внутренней службы ВСУ дополняется новыми приложениями, в частности, о порядке ведения "Книги памяти", в которой будет увековечена память военнослужащих, погибших за свободу и независимость Украины.

Изменения коснутся также и предельного возраста пребывания на военной службе. Так, предлагается установить такие рамки:

для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, – до 45 лет;

для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, – до 50 лет;

для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, – до 55 лет.

При этом, изначально Рада провалила соответствующий проект закона. Спикеру ВР Андрею Парубию пришлось возвращаться к законопроекту, пока его не приняли в первом чтении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019 года существенно повысили уровень заработных плат для военнослужащих Вооруженных сил страны.

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