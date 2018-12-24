Пранкеры позвонили Епифанию: всплыло аудио скандальной провокации

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) обнародовали запись разговора с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Соответствующее аудио, где они представились главой комитета иностранных дел Европарламента Дэвидом Макалистером, появилось в YouTube-канале сепаратистского ресурса News Front (чтобы посмотреть ролик с провокацией, проскрольте до конца страницы).

Так, пранкеры поздравили Епифания с назначением на пост главы ПЦУ и попытались расспросить о будущих выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года. Предстоятель ответил, что церковь "должна быть отделена от государства" и признал, что без государственной поддержки объединения церкви бы не произошло.

"Конечно, я за то, чтобы мы начали реформы церкви, чтобы не было этого консерватизма. Чтобы мы отходили от этой русской традиции. Но это сложный вопрос, который мы не должны поднимать в начале нашего пути", – рассказал глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний Скриншот

В ходе разговора также обсуждалось влияние США и Томос. "Я ощутил поддержку США, думаю в будущем мы с ними и дальше будем общаться, чтобы украинская церковь имела поддержку", – также добавил он.

Епифаний рассказал, что митрополит Онуфрий полностью зависим от Москвы, хоть и не делает громких плохих заявлений.

"Митрополит Онуфрий не имеет независимости. Он полностью зависим от Москвы. И делает то, что ему говорит Москва. Он является первым членом священного Синода Русской православной церкви. Он постоянно ездит в Москву. Украинская православная церковь Московского патриархата, как она сейчас называется в Украине, полностью зависима от Москвы", – подчеркнул предстоятель.

Пранкер Лексус в комментарии "Стране" подтвердил факт беседы с Епифанием, уточнив, что они говорили около 53 минут.

"Звонок состоялся вчера, 22 декабря, в 11.00. Говорили в целом 53 минуты. Я говорил на английском, а переводчик переводил ему на русский. Проблема была в том, что англо-украинского переводчика было тяжело найти. В итоге в оригинале мы слышим сокращенный разговор. Но что тут наиболее интересно. Он говорит прямо – мы видим президентом только Порошенко. Это при том, что церковь отделена от государства. И второе - он готов обсуждать защиту ЛГБТ", – сказал Лексус.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские спецслужбы через пранкеров пытались спровоцировать в телефонном разговоре предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Кремлевские агенты прикрылись именем депутата Европейского парламента.

Однако провокация не удалась, в разговоре митрополит выражал те же мысли, что и в своих публичных выступлениях, в частности, о том, что украинская церковь выступает против насилия и разжигания вражды, открыта к диалогу; "захвата лавры" не может быть, а подобные разговоры имеют целью сеять напряжение в обществе.

Глава Православной церкви Украины также заявил российскому пранкеру, что объединение православия поможет нам вернуть Крым и Донбасс.

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