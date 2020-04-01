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2 апреля • обновлено в 02:11
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Пранкер "Джокер" заявил, что заболел коронавирусом

1.6т
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Пранкер "Джокер", который отличился рядом громких разоблачений украинских политиков, заявил, что заразился новым коронавирусом COVID-19.

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Об этом аноним написал на своем Telegram-канале в среду, 1 апреля. Шутка это или нет, пранкер не намекнул.

Пранкер "Джокер" заболел коронавирусом

Пранкер "Джокер" заболел коронавирусом

Коллаж

"Заболел. Коронавирусом. Лежу под ИВЛ", – написал он, поделившись видео из сети о передачи COVID-19. Отметим, ролик был снят в Израиле.

Предыдущий пост "Джокера" в Telegram был опубликован еще 6 марта.

Как писал OBOZREVATEL, коронавирусом в мире уже заболели более 900 тысяч человек, из которых умерли более 45 тысяч. В ВОЗ считают, что миллион зараженных – это вопрос всего нескольких дней.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Джокер
Место
Украина
Теги
инфекция болезнь вирус политика
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