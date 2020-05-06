Несколько дней назад в Праге установили монумент и памятную доску власовцам. На памятнике изображен советский танк в немецкой каске. Историческая справедливость восстановлена: от немцев Прагу освобождал корпус власовцев под командованием комдива Буняченко, а вовсе не Конев, как утверждают в Москве.

8 мая чешский государственный праздник - Днем Освобождения.

Почему 8, а не 9? Для того чтобы отпветить на этот вопрос надо знать ответ на другой более важный вопрос: Кто освобождал Прагу?

Кремлевская пропаганда нагло врет с кровавой пеной у рта доказывая, что Прагу 9 мая освободили части Красной армии под командованием генерала Конева. Того самого Конева истукана которому снесли не так давно в Праге.

В реальности Прагу освобождали чехи, поднявшие Пражское восстание, при поддержке солдат армии Власова. А если еще точнее 1-я пехотная дивизия КОНР (Комитета освобождения народов России).

Благодаря слаженным действиям восставшиз все было закончено 8 мая между 16 и 18 часами, когда начал действовать Протокол о капитуляции, подписанный с одной стороны комендантом Праги генералом Рудольфом Туссеном, а с другой — представителями чешского сопротивления, чешской Народной Рады.

И лишь через 12 часов в Прагу вошли танки Красной армии.

Как разворачивались события по освобождению Праги?

В середине апреля 1945 года все власовские соединениянаходились в Германии, Италии, Хорватии, Словении.

Власов находился договорился с генералом Драголюбом Михайловичем, командовавшим Югославским войском в Отечестве (ЮВО) и лидером югославянской организации "Збор" подполковником Димитрие Летичем, о том, что они соберут все антикоммунистические соединения в Словении, в районе Любляны.

По плану заговорщиков они должны были создать северную антикоммунистическую Югославию, как противовес южной коммунистической маршала Иосипа Тито.

Такой "корейский" вариант. Им казалось, что западные союзники будут заинтересованы в "словенском буфере", так как Словения закрывала выход Тито к границам Австрии.

Собственно поэтому Власов и перебрасывал свои силы сначала в район Зальцбурга, а оттуда двинуться в Словению — к Любляне.

Несмотря на то, что рядом с Власова постоянно контролировал оберфюрер СС Эрхард Крегер, он смог встретиться с Буняченко, находившемся со своей дивизией на Одерском фронте. Буняченко получил приказ двигаться в Богемию.

Командующий группой армии "Центр" фельдмаршал Фердинанд Шёрнер дал Буняченко приказ занять позиции у Брно.

В процессе движения дивизии немцы узнали о планал власовцев и Шёрнер приказал разоружить дивизию Буняченко. Но, на тот момент это было невозможно.

Что касается решения помочь чехам, то Буняченко принял его на совещании с коммандирами полков, которые поддержали идею помочь Праге, в то время как Власов был против, понимая, как это может отразиться на отношении немцев к его подразделениям.

Тем не менее, Буряченко надеясь, что Прагу возьмут американцы и учитывая тот факт, что руководство Пражского восстания пообещали ему место коменданта Праги решился на этот шаг. Так как это как минимум давало ему возможность провести с американцами переговоры.

Контакт с чехами состоялся 3–4 мая, тогда же и были достигнуты договоренности по совместным действиям.

5 мая в чешской столице началось Пражское восстание. Буняченко, находясь в 40 километрах от города отправил в Прагу разведчиков.

Солдаты дивизии Сергея Буняченко провели переговоры с военным командованием повстанцев.

Чехи предоставили карты города, назначили проводников, и всю ночь с 5 на 6 мая шили власовцам бело-сине-красные нарукавные повязки. По которым участники восстания и горожане должны были отличать союников власовцев от врагов носивших одну и ту же немецкую форму.

Окоkо 16 часов 5 мая дивизия КОНР тремя колоннами по сходящимся направлениям двинулся на Прагу и уже вечером вступила в бой с немцами близ Збраслава.

1600-й разведдивизион майора Бориса Костенко, вступил в бой с боевой группой СС штандартенфюрера фон Клейна "Молдауталь", состоявшей из двух батальонов немецкой пехоты и шести танков "Тигр".

6 мая власовцы обложили город с южной и юго-западных окраин и начали готовиться к штурму.

В час ночи 7 мая Буняченко передал своим частям приказ о переходе в наступление. В приказе говорилось: "Нужно взять Прагу для спасения наших братьев-чехов".

Примечательно, что той же ночью командир первого полка подполковник Архипов вступил в переговоры с разведчиками 16-й бронетанковой дивизии бригадного генерала Пирса из Третьей армии США, которые рассказали о том, что по договору с СССР была намечена демаркационная линия, своего рода виртуальная линия "освобождения" (точно так же как во время совместного с Германией "освобождения Польши"), которую они не могли пересекать. Тем не менее, Буняченко это не остановило.

Рано утром Власов gослал своего личного адъютанта, капитана Ростислава Антонова с ультиматумом немецкому командованию. Ультиматум передали чехам, которые должны были доставить его немцам.

Немцы не ответили и в 7 мая в Праге развернулись ожесточённые бои.

Власовцы оттянули на себя основные силы пражского гарнизона, потому что:

Численность власовской дивизии была почти в два раза больше, чем численность пражского гарнизона. У повстанцев почти никакого оружия не было. Сами власовцы писали: "Какое там вооружение... Охотничьи ружья, дробовики, револьверы".

Благодаря тому, что власовцы взяли основной удар на себя, повстанцы потеряли почти 1700 человек. Если бы не власовцы цифра была в десятки раз большая, да и не факт, что восстание бы вообще удалось.

Поздно вечером 7 мая руководители Пражского восстания, поделились Буняченко информацией о том, что к городу на всех парах движется Красная армия. Буняченко посоветовали уйти, так как американцы в Прагу точно не придут.

В ночь на 8 мая дивизия Буняченко покинула Прагу и выдвинулась на Пльзень, к американцам.

В боях за Прагу 6–8 мая власовцы потеряли убитыми около 200 человек, тяжело раненными - 187. Цифры легкораненных неизвестны в виду того, что Буняченко пытался спасти всех, и оставил в Праге только тех кото транспортировать было нельзя.

"Освобождение" Праги Красной армией

Пражское восстание никак не согласовывалось с советской стратегией "утилизации восстания.

Знай про зреющее восстание, 2 мая была отдана директива Ставки Верховного Главнокомандования под номером 11079, в соответствии с которой советские войска должны были "освободить" Прагу между 12 и 14 мая. То есть тогда, когда все участники восстания стали бы его жертвами. И тут вмешались власовцы. Благодаря их жертве Прага "сама себя" освободила.

Тем не менее Красная армия "освободила" свободную Прагу 9 мая не без потерь.

Чешский историк Зденек Ручка в альбоме, утверждает, что Красная армия потеряла несколько десятков человек.

Проверить это достаточно сложно, так как в журнале боевых действий армии данные о потерях в личном составе есть лишь по 2 мая.

По погибшим известно лишь, что были боевые потери, из-за не разминированных мин, но в основном потери от отравления недоброкачественным спиртом и так далее.

Один из членов Народной Рады Отакар Махотка в начале шестидесятых годов писал, что прошло всего несколько лет после восстания, когда в конце сороковых годов советские дипломаты совершенно откровенно говорили бывшим членам Рады следующее:

Вы лишили Красную армию лавров освободительницы Праги, вызвали себе на помощь каких-то власовцев — предателей и изменников родины. Сталин рассчитывал, что если бы Красная армия освободила Прагу, то чехи становились обязанными за свое освобождение. И могли принять новую политическую структуру, политическую форму, которую им собирался предложить товарищ Сталин. Все должно было завершиться советизацией Чехословакии.

Чем закончилась история с Буняченко?

Злые языка говорят, что члены чешской Рады поставили власовцам ультиматум, заявив, что им необходимо сдаться для того чтобы облегчит участь участь.

Сдаться решилось до тысячи власовских солдат: один артиллерийский дивизион и несколько других армейчких групп поверили в "концепцию прощения и искупления вины".

Их судьба была трагична. Красная армия не пощадило никого. Даже раненых власовцев вывезли из больниц и расстреляли

Только на Ольшанском кладбище были расстреляны 187 человек.

Те кто понимал, что ни о какой концепции искупления вины двинулись в сторону американцев.

И вот что интересно.

Власовцы реально потеряли золотое для себя время, которое они по факту отдали за спасение Праги.

Так как они дошли до американской зоны, уже 10–11 мая, американцы их остановили на зональной границе между советскими и американскими войсками.

Приди они на два дня раньше, американцы дали бы им уйти в Южную Чехию, где уже можно было распустить дивизию. И тогда гораздо больше людей осталось бы в живых.

Но на 11 мая позиция американского командования была такая — всех выдать.

Это был результат Ялтинских соглашений, подписанных в феврале 1945 года. Правда, в тексте соглашений нет ни слова о принудительной выдаче всех советских граждан, вероятно, существовали только устные договоренности.

Видимо поэтому многие офицеры армии США, на уровне капитанов и майоров, давали возможность власовцам бежать вглубь американской оккупационной зоны.

Всего из первой дивизии Буняченко, выжили лишь около сотни человек.

Генерала Сергея Буняченко, начальника штаба подполковника Николая Николаева, начальника контрразведки капитана Павла Ольховика американцы выдали в советскую зону оккупации 15 мая 1945 года.

Буняченко повесили вместе с Власовым, а Николаева и Ольховика расстреляли по-отдельности.

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