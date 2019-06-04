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"Позорище!" Одесситы устроили побоище из-за бесплатных игрушек. Фоторепортаж

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В Одессе, в парке Горького на Черемушках, попытка установить два национальных рекорда — "Самая длинная дорожка из игрушек" и "Самое большое количество розданных игр" — превратилась в побоище.

Как рассказали местные жители в группе в Facebook "Черный список Одесса", по условиям, детям должны были раздать по одной игре каждому. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Но взрослые "сметали" сколько в руки помещалось... Самое неприятное и противное, было смотреть, как это делают родители, бабушки, пришедшие с одним ребенком. Чему вы его научите? Воровать у других?" – возмутились очевидцы.

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Мероприятия в парке Горького в Одессе

Мероприятия в парке Горького в Одессе

"Думская"

Издание "Думская" также приводит несколько комментариев участников мероприятий.

"Еле успокоила ребенка — его ударили в живот и вырвали игру из рук", — рассказала Анна Розхидченко.

"Я была в шоке от этого позорища! Здоровые толстые тетки вынимали младенцев из колясок и запихивали туда коробки с подарками, — говорит Екатерина Власова. — Люди брали по 50 подарков в одни руки. В кульки, сумки напихивали. Дети лет 10 выдирали у маленьких, маленькие плачут. Некоторые торбы не могли поднять с подарками, а некоторым и вовсе ничего не досталось. Это был ужас".

Несмотря на скандал, оба рекорда — "Самая длинная дорожка из игрушек" и "Самое большое количество розданных игр" — были зафиксированы.

Мероприятия в парке Горького в Одессе

Мероприятия в парке Горького в Одессе

"Думская"

Мероприятия в парке Горького в Одессе

Мероприятия в парке Горького в Одессе

"Думская"

Мероприятия в парке Горького в Одессе

Мероприятия в парке Горького в Одессе

"Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая в столице установили "Сладкий рекорд Украины": ко Дню Киева в "БКК" презентовали огромный торт с наибольшим количеством различных вкусов.

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Место
УкраинаОдесса
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
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леня зе
леня зе
как тебе илон маск бу-га-га
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Турчин Сергей
Турчин Сергей
Этим жлобам нужно провести экскурсию в доме профсоюзов. Там сгорели те, кто тоже любил халяву, когда надеялись на то, что Путин придёт и сделает пенсии им в 3000 баксов
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