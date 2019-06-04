"Позорище!" Одесситы устроили побоище из-за бесплатных игрушек. Фоторепортаж

В Одессе, в парке Горького на Черемушках, попытка установить два национальных рекорда — "Самая длинная дорожка из игрушек" и "Самое большое количество розданных игр" — превратилась в побоище.

Как рассказали местные жители в группе в Facebook "Черный список Одесса", по условиям, детям должны были раздать по одной игре каждому. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Но взрослые "сметали" сколько в руки помещалось... Самое неприятное и противное, было смотреть, как это делают родители, бабушки, пришедшие с одним ребенком. Чему вы его научите? Воровать у других?" – возмутились очевидцы.

Мероприятия в парке Горького в Одессе "Думская"

Издание "Думская" также приводит несколько комментариев участников мероприятий.

"Еле успокоила ребенка — его ударили в живот и вырвали игру из рук", — рассказала Анна Розхидченко.

"Я была в шоке от этого позорища! Здоровые толстые тетки вынимали младенцев из колясок и запихивали туда коробки с подарками, — говорит Екатерина Власова. — Люди брали по 50 подарков в одни руки. В кульки, сумки напихивали. Дети лет 10 выдирали у маленьких, маленькие плачут. Некоторые торбы не могли поднять с подарками, а некоторым и вовсе ничего не досталось. Это был ужас".

Несмотря на скандал, оба рекорда — "Самая длинная дорожка из игрушек" и "Самое большое количество розданных игр" — были зафиксированы.

Мероприятия в парке Горького в Одессе "Думская"

Мероприятия в парке Горького в Одессе "Думская"

Мероприятия в парке Горького в Одессе "Думская"

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