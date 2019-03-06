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"Позорище какое!" Скандал с "российским" Крымом и Google получил громкое продолжение

40.2тЧитать материал на украинском

Пользователи сети активно обсуждают "признание" американской компанией Google оккупированного Крыма российской территорией.

Одним из первых на это в Facebook отреагировал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

"У меня на телефоне Крым в Google Maps стал российским. Позорище какое! За деньги маму родную продадут. Украинский МИД отреагирует, интересно?" – написал он в сети.

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Украинский журналист и публицист Виталий Портников в связи со скандалом заявил: "Не будет Путина — не будет "российского" Крыма". Он призвал наказать Google за потакание оккупантам.

Отметим, что в Кремле уже заявили, что географическая принадлежность Крыма имеет значение для Москвы.

"Крым — это один из регионов Российской Федерации, и, безусловно, это (Google – Ред.) зарубежный сервис, но мы ожидаем, что, скажем так, с географической точки зрения принадлежность Крыма будет указываться верно", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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При этом под постом Пономарева развернулись споры. Пользователи сообщали, что они по-разному видят на картах территорию полуострова.

"Там зависит от того, откуда вы смотрите: в России – покажет, что Россия, в самом Крыму, как и на остальной территории Украины, – что Украина, и в европейских странах – тоже Украина. Вот такая двойная игра", – писала Alina Mosendz.

"Я сейчас в Штатах. Госграницу Украины Гугл показывает сплошной черной линией, а границу с Крымом - пунктирной. Названия всех городов в Крыму даны в английском варианте и в украинском. Российского нет", – отмечал Vadim Belik-Gorbach.

"Гугл трактует территорию Крыма как территорию под оккупацией РФ", – добавила Ilonna Yankouskaya.

"Из Швейцарии Крым российский", – сообщил Слава Улендеев.

"Из ЕС все названия в Крыму на украинском в Google Maps", – написал Sergy Alpin.

"Многие сервисы выносят этот пункт в настройки, можно самому выбрать, Крым – это Украина или Россия", – подчеркнул Дан Бялик.

Google Maps

Google Maps

Некоторые пользователи писали, что нужно было сделать, как российская компания "Яндекс", которая в РФ показывает Крым российским, а в Украине – украинским.

"Надо брать пример с "Яндекса": и нашим, и вашим", "Никого не обидели, тут он российский с российскими названиями, там – наоборот", "Можно предположить даже, что в американском сегменте он – американский и вообще 94-й штат", – писали в комментариях.

"Позорище какое!" Скандал с Крымом и Google получил продолжение

Скриншот

"Позорище какое!" Скандал с Крымом и Google получил продолжение

Скриншот

"Позорище какое!" Скандал с Крымом и Google получил продолжение

Скриншот

"Позорище какое!" Скандал с Крымом и Google получил продолжение

Скриншот

"Позорище какое!" Скандал с Крымом и Google получил продолжение

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании Google для российских пользователей начали отображать на карте Крым в качестве субъекта России.

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Персона
Илья Пономарев
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Комментарии
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Крым Андрей
Крым Андрей
Если завыло скаклядское быдло, это не скандал. Это просто вой жывотных в вольере.
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Секель Олександр
Секель Олександр
Весь мир признал давно Крым Русским. Где была украинская армия при обороне Крыма в 1856 году или освоении Екатериной или в 1941?... хахлы промолчат от стыда :)))))))
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Звон Владимир
Звон Владимир
Секель Олександр, Есть старый хороший анекдот: Начальник в квартире у своего подчиненного: Что-то темно у тебя в квартире, Иван, как у негра в ж...пе. Подчиненный начальнику: "И все то Вы Савелий Дермидонтович знаете, и везде то Вы побывали!" Хватит ума, поймешь к чему я. А "весь мир", который якобы признал Крым это плод твоей больной фантазии. Статистику нужно знать Саша.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ukr Igore, дебилушко, ни один солдат за вашу сраную Дуркаину, которую вы на майдауне выпрыгали, на спусковой крючок нажать не пожелал. Ни один! Кто там что у вас украл, голодранцы? Хотели крымчан через колено перегнуть? Так не жалуйтесь.
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Пигин Макс
Пигин Макс
В чём позор? В том, что Мир по немногу возвращается к реальности? Хохлы, забудь те про Крым, про Донбасс, про газ, про лес, про землю, про свободу и т.д.
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Жопова Ольга, еще не много, и ты обгадишься! Или уже с ведра серишь?))))
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Попова Ольга
Попова Ольга
Пигин Макс, НЕ ОБОЛЬЩАЙСЯ , КРЫМ УЖЕ ГИТЛЕРУ КОЛ В ГРУДЬ . А ПАРАШНИКАМ ОБНИЩАНИЕ ! И ТО ЧТО ГУГЛ ПОГУГЛИЛ АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ДОКАЗЫВАЕТ , СИДИТ ТУПОРЫЛЫЙ АДМИНИСТРАТОР И ЗА 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЯРОВ НА НЕДЕЛЮ ДРУГУЮ ПОГОНЯЕТ ВОЛНЫ И ВСЕ ---50 ЛИМОНОВ В КАРМАНЕ , БЫДЛО ДОВОЛЬНОЕ ЧТО ПОСЕРДИЛО УКРОВ , А МОКША РЕПУ С УСИЛЕНИЕМ ПАЙКА ПОЖРЕТ И ХЕР С НЕЙ !
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