"Позор для всей страны!" Гонтарева отреагировала на скандал с "Кварталом 95"

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отреагировала на скандальный номер "Квартала 95" о поджоге ее дома.

"Это стыд! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", - цитирует Гонтареву "Радио Свобода".

Она отметила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей.

"На счет цинизма "95 Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", - заявила она.

При этом судиться с "кварталовцами" Гонтарева не планирует, поскольку "денег не хватит".

Гонтарева отреагировала на песню Кошевого

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за скандала с "Кварталом 95" и хором Веревки.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram