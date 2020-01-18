"Позор для всей страны!" Директора украинского авиазавода пристыдили за фото в форме военного РФ

Фотографироваться в форме российского военного пилота – позор и оскорбление украинцев, которые ведут войну против российской агрессии, из-за чего потеряли тысячи жизней.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов, комментируя увольнение директора 410-го завода гражданской авиации Алексея Попова.

Напомним, Попов не прошел спецпроверку СБУ из-за скандального фото, сделанного на авиационной выставке МАКС-2015 в августе 2015-го года под Москвой. Алексей Попов – справа, одел костюм российского пилота. Он стоит рядом с отцом Виктором Поповым, одним из самых успешных менеджеров авиационной промышленности Украины.

Алексей Попов Фейсбук Юрия Бутусова

"Алексей – инженер с хорошим образованием, и его назначение в январе на 410-й завод директором я воспринял как позитивный сигнал. Но фотографироваться в форме российских военных летчиков во время войны – это позорно и это просто оскорбление своего народа, который ведет войну против российской агрессии, и потерял тысячи жизней своих защитников", – написал Бутусов.

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По его словам, семье Поповых следовало бы разъяснить свою позицию обществу, а не молчать.

"Человек в форме нашего самого злейшего врага, в форме оккупанта, никогда не будет считаться другом Украины и не заслужит уважения. Человек носит военную форму той страны, которую считает своей Родиной. Во время войны в чужой форме ходят только предатели своего государства и своего народа", – уверен журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, работник одного из предприятий "Укроборонпрома" в 2014 году был завербован Генштабом Вооруженных сил России и передавал им данные об украинском оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

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