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17 сентября • обновлено в 23:34
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"Пожизненный запрет": Россия пошла на радикальные меры после обмена пленными

1.3т Читать материал на украинском

Всем 35 освобожденным из российского плена украинцам пожизненно запретили въезжать в Россию.

Об этом во вторник, 17 сентября, адвокат Дмитрий Динзе сообщил "Громадському радіо", комментируя соответствующий указ президента России Владимира Путина по журналисту Роману Сущенко.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", – заявил правозащитник.

Дмитрий Динзе рассказал о запрете освобожденным украинцам въезжать в Россию

Дмитрий Динзе рассказал о запрете освобожденным украинцам въезжать в Россию

Громадське

По его словам, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".

"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненный запрет на въезд. Ни на какие 20 лет, а пожизненно", – добавил Диндзе.

Россия запретила въезд освобожденным украинцам

Россия запретила въезд освобожденным украинцам

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными по формуле "все на всех" невозможен, так как в таком случае в списки попадут криминальные авторитеты.

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Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Персона
Дмитрий Динзе
Место
Россия
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