"Пожизненный запрет": Россия пошла на радикальные меры после обмена пленными

Всем 35 освобожденным из российского плена украинцам пожизненно запретили въезжать в Россию.

Об этом во вторник, 17 сентября, адвокат Дмитрий Динзе сообщил "Громадському радіо", комментируя соответствующий указ президента России Владимира Путина по журналисту Роману Сущенко.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", – заявил правозащитник.

Дмитрий Динзе рассказал о запрете освобожденным украинцам въезжать в Россию Громадське

По его словам, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".

"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненный запрет на въезд. Ни на какие 20 лет, а пожизненно", – добавил Диндзе.

Россия запретила въезд освобожденным украинцам

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными по формуле "все на всех" невозможен, так как в таком случае в списки попадут криминальные авторитеты.

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