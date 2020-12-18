Пожилых людей предупредили о повышенной опасности COVID-19 на новогодние праздники

Новогодние и рождественские праздники представляют повышенную угрозу заражения COVID-19 для пожилых людей, поэтому необходимо позаботиться об их здоровье.

Об этом написало итальянское издание Di Lei. Риски связаны с большим количеством семейных контактов.

В публикации отмечено, что многие люди могут являться скрытыми носителями коронавируса, перенося заболевание в бессимптомной форме. А при контакте со своими старшими родственниками они могут их заразить.

Чтобы минимизировать опасность при встрече с родными людьми, специалисты советуют за несколько дней до предполагаемого визита сдать тест на COVOD-19. При этом желательно за 2-3 дня до этого избегать рискованных контактов, поскольку тест обнаруживают вирус только через 48-72 часа после заражения.

Но даже при соблюдении этого условия не стоит забывать о простых правилах - носить маску, соблюдать дистанцию, мыть руки и избегать объятий и поцелуев.

Издание напомнило, что наибольшую опасность передать или получить вирус представляет время застолья. Тогда люди находятся близко друг к другу, не пользуются масками и долго сидят на одном месте.

Лучшим вариантом была бы встреча Нового года или Рождества на улице. Но, если это невозможно, нужно следить за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось.

"В этом году также есть возможность изобрести новое Рождество, состоящее из множества небольших встреч, с меньшим количеством обедов, но с большим количеством общения, музыки, игр, подарков", – сказано в публикации.

Издание напомнило, что в Италии по состоянию на 25 ноября из 49 931 человека, умершего от COVID-19, 42 657 были старше 70 лет (85%). И если добавить еще 4956 смертей людей в возрасте от 60 до 69 лет, получится 95% всех смертей от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за коронавируса в Украине с 19 декабря запретили проведение любых торжественных празднований со скоплением людей – под запрет попали новогодние корпоративы, банкеты, свадебные торжества и т.д. Перечень ограничений содержится в постановлении Кабинета министров, утвержденном 14 декабря. Согласно документу, запрет будет действовать как минимум до 28 февраля.