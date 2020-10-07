Как и в прошлую среду, мы вынуждены на день перенести краткий обзор ситуации по коронавирусу и снова, к сожалению, по той же самой причине. Неделю назад это было сделано потому, что анализ Петра Порошенко на ковид дал положительный результат, и с того момента мы стали отсчитывать недельный срок потому, что в это время наступит кризис. Исходили мы из того, что наверное, тест дал положительный результат не в первый день заражения и процесс уже пошел, а по циклограмме развития заболевания, на 3-5 день проявляются симптомы и на 9-10 день заболевание переходит в критическую фазу.

Причем, речь ведь идет не только и не столько о пневмонии, которую сразу и прямо связывали с действием вируса, а с общим состоянием здоровья, поскольку вирус способен оказывать полиорганное воздействие на организм через кровеносные сосуды и механизмы регуляции состава крови.

Если кто-то пропустил несколько наших публикаций, где подробно описаны стадийность течения заболевания и главное – механизм воздействия вируса на организм, предлагаем заглянуть в соответствующую рубрику и найти нужный материал. К сожалению, мы ее создали достаточно поздно и не успели пометить все статьи именно этой рубрикой, а потому это – далеко не все, что было написано и энтузиасты могут найти статьи либо по датам, либо через поиск Гугл, с соответствующим запросом. Мы же отсылаем желающих почитать большой материал "Пошаговый вирус" и "Легкое лечение", чтобы "два раза не вставать".

В общем, главный поражающий фактор данного вируса, в отличие от вируса обычного гриппа, отнюдь не поражение легких. Благодаря своему механизму проникновения в клетку, вирус прямо вмешивается в механизм регулирования состава крови, что приводит к ее "загустению" и образованию тромбов, которые циркулируют с кровью и могут закупоривать сосуды, приводя к инсультам и инфарктам.

Место, в котором тромб блокирует сосуд, может оказаться где угодно и совсем не в легких. Это значит, что под угрозу попадает весь организм человека и вычислить место возможного поражения невозможно вплоть до момента, когда это произошло. Но самое плохое тут в том, что если состав крови уже настолько изменен, что создается тромб, то это значит, что такая угроза может быть не единичной и тромбы могут забить сосуды в разных местах.

Так это выглядит теоретически и вот сегодня Марина Порошенко сказала о том, что у Порошенко очень густая кровь. То есть, ситуация идет именно тем образом, который описывали ученые. Надеемся, что специалисты уже знают, что делать, поскольку даже в провинциальных больницах Украины уже активно используются препараты, которые противодействуют образованию тромбов. В общем, сейчас наступил тот момент, когда те, кто верует в своих богов – должны поставить свечки или помолиться так, как они умеют. Это как раз – тот случай. Ну а мы желаем Петру того, чего всегда желаем близким людям – удачи. Поскольку без нее не бывает ничего большого или важного.

Ну и раз уже снова получился экстренный материал, то обратим внимание еще на несколько аспектов, связанных с пандемией и болезнью, как таковой. Порошенко дал положительный результат в среду, Трамп – в пятницу, вот и посмотрим через два дня, как будет себя вести президент США. Если бодро и весело, значит американцев просто дурачат и играют в самую грязную игру, которую вообще можно придумать в таком случае.

Если это – не волна, то что тогда – волна? Как видим, сегодня были опубликованы данные за вторник и это – рекорд 4 753 случая, а это значит, что за четверг или пятницу, Украина может показать результат выше 5 000 случаев за сутки. Это все, что нужно знать о власти, которая бездумно открыла школы, даже не подготовив их к особому периоду функционирования. А как их готовить, если все бабло, которое должно было уйти на эти цели – попилили на черте что. То что мы видим сейчас – просто обязано было произойти и оно произошло.

В общем – берегите себя.