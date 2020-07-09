Пожары в Луганской области: в ВСУ рассказали о ситуации в зоне ЧП. Фото
В Новоайдарском районе Луганской области, который охватили масштабные пожары, продолжается тушение отдельных очагов тления на всей площади зоны бедствия, но угрозы распространения огня уже нет.
Однако ликвидация пожара осложняется порывистым ветром. Об этом рассказали воины тех частей ВСУ, которые вовлечены в борьбу со стихией, сообщили на официальной странице штаба ООС в Facebook.
"Благодаря качественной работе операторов военных БПЛА в режиме онлайн поступает информация об очагах возгорания, изменении обстановки в районе пожара, динамики распространения и направления огня", – заверили защитники.
Кроме того, в определенных зонах и квадратах военные с помощью специальной техники, в частности, БАТов (бульдозер на артиллерийском тягаче) и ИМРов (инженерная машина разграждения) сделали песчаные кордоны и локализовали огонь, чем сделали невозможным его распространение на другие участки и населенные пункты.
В штабе ООС рассказали, что военные подразделения работают круглосуточно, периодически заменяя личный состав для отдыха свежими силами. Сейчас к тушению пожара привлечено 58 единиц техники ВСУ и необходимое количество военнослужащих.
Также с целью своевременного реагирования на оперативную обстановку определены резервные подразделения и техника, которые, при необходимости, будут немедленно задействованы.
"Сейчас для борьбы с огнем дополнительных и резервных ресурсов не требуется. Военные помогают гражданскому населению ликвидировать последствия бедствия, обеспечивают их питьевой водой, при необходимости оказывают медицинскую помощь, расчищают заблокированные пути и подъезды", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 июля в Луганской области загорелись леса на площади 85 гектаров. В результате трагедии погибли 5 человек. Кроме того, огонь уничтожил около 80 дачных построек садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что большинство погибших во время пожаров задохнулись.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все населенные пункты, которые пострадали во время лесных пожаров в Луганской области, получат необходимую помощь.
Со своей стороны глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай предположил, что причиной масштабных лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области мог стать поджог.
Также он заявил, что авиация не может тушить масштабные лесные пожары на Луганщине из-за вероятности обстрелов террористами.
Кстати, именно обстрел также рассматривается как одна из возможных причин пожаров.
По состоянию на утро 9 июля 17 пострадавших от лесных пожаров в Луганской области, пятеро из которых – дети, оставались в больницах.