Пожары в Луганской области признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня

Пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства предварительно определили как чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация в Facebook. Соответствующее решение 8 июля приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьих хозяйств, который бушевал 6-го и 7 июля, предварительно классифицирован как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня", – сказал глава ОГА Сергей Гайдай.

Он дал ряд поручений по оценке потерь населения для дальнейшей выплаты компенсаций из государственного бюджета. Должны быть составлены дефектные акты о пожаре, справки об ущербе, нанесенном чрезвычайной ситуацией, а также списки лиц, имеющих прописку в пострадавших домах.

Кроме того, он поручил обеспечить подвоз детей, которые в четверг, 9 июля сдадут внешнее независимое оценивание по украинскому языку, в Северодонецке и Новоайдаре.

По словам начальника областной ГСЧС Михаила Пшика, реальной угрозы обновления пожара нет. Лесная охрана постоянно обходит территорию и контролирует ситуацию.

Силы ДСНС, которые прибыли на помощь луганским спасателям, будут работать до полной ликвидации пожарной опасности.

Полиция также останется патрулировать пострадавшие населенные пункты пока того требует ситуация.

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