Пожары в Луганской области ликвидировали: выгорело более 20 тыс. га

По состоянию на 9:00 8 октября все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, подразделения ГСЧС, включая привлеченные подразделения из других областей, в течение 8-9 октября будут оставаться для дежурства на территории Луганской области.

Правоохранители рассказали, что в ходе тушения пожаров были эвакуированы 150 человек, и обнаружены тела 11 человек, из которых: 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек – от полученных ожогов, 3 человека – в результате сердечных приступов, 4 лица – причина гибели устанавливается. Пострадало 19 человек, в том числе трое спасателей.

Информацию по уничтожению и повреждению жилых домов и объектов инфраструктуры уточняют местные органы власти, отметили в МВД.

На территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Самая сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

"Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было", – заявили в пресс-службе Министерства.

Также правоохранители подробно сообщили, что в течение 1 – 8 октября:

ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га (12:30 01.10.2020)

ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га (6:43 03.10.2020)

ликвидирован пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га (19:30 03.10.2020)

ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 тыс. 400 га (9:00 03.10.2020)

ликвидирован пожар камыша и сухой растительности вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га (9:15 04.10.2020)

ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га (8:30 05.10.2020)

ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га (8:30 05.10.2020)

ликвидирован лесной пожар вблизи с. Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тыс. га (20:00 05.10.2020)

ликвидирован пожар лесной подстилки и сухой травы вблизи с. Артема Станично-Луганский района на площади около 4,2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле (18:20 06.10.2020).

ликвидирован очаг пожара вблизи села Смоляниново Новоайдарского района на площади 4 тыс. 491 га (8:50 08.10.2020)

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