Пожары в зоне отчуждения локализованы: в МВД рассказали, что еще продолжает гореть

Дарья Дурова Общество 18:37, 28.04.2020 Обновлено: 18:46, 28.04.2020

Лесные пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения во вторник, 28 апреля, было локализовано.

Речь идет о последних двух очагах возгорания вблизи сел Кривая Гора и Рудьки – Буряковка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Уточняется, что данные приведены по состоянию на 14:00 вторника.

Пожар в Чернобыле

При этом отдельные территории торфяников в Дитяткивском, Паришивско и Лубянском лесничествах продолжают гореть.

Ликвидацией огня занимаются лесохозяйственные предприятия Госагентства по управлению зоной отчуждения.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.

  • Появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.

  • Основной причиной масштабного пожара в Чернобыльской зоне могут быть преднамеренные поджоги. В ГосЧС отмечают, что очагов возгораний было несколько, и все они находились на большом расстоянии друг от друга.

  • Замдиректора Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак считает, что из-за возгораний радиоактивная ситуация в зоне оказалась под угрозой.

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