Лесные пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения во вторник, 28 апреля, было локализовано.
Речь идет о последних двух очагах возгорания вблизи сел Кривая Гора и Рудьки – Буряковка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Уточняется, что данные приведены по состоянию на 14:00 вторника.
Пожар в Чернобыле
При этом отдельные территории торфяников в Дитяткивском, Паришивско и Лубянском лесничествах продолжают гореть.
Ликвидацией огня занимаются лесохозяйственные предприятия Госагентства по управлению зоной отчуждения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался города Припять и мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
Появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.
Основной причиной масштабного пожара в Чернобыльской зоне могут быть преднамеренные поджоги. В ГосЧС отмечают, что очагов возгораний было несколько, и все они находились на большом расстоянии друг от друга.
Замдиректора Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак считает, что из-за возгораний радиоактивная ситуация в зоне оказалась под угрозой.
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