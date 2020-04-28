Лесные пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения во вторник, 28 апреля, было локализовано.

Речь идет о последних двух очагах возгорания вблизи сел Кривая Гора и Рудьки – Буряковка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Уточняется, что данные приведены по состоянию на 14:00 вторника.

Пожар в Чернобыле

При этом отдельные территории торфяников в Дитяткивском, Паришивско и Лубянском лесничествах продолжают гореть.

Ликвидацией огня занимаются лесохозяйственные предприятия Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.

Появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.

Основной причиной масштабного пожара в Чернобыльской зоне могут быть преднамеренные поджоги. В ГосЧС отмечают, что очагов возгораний было несколько, и все они находились на большом расстоянии друг от друга.

Замдиректора Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак считает, что из-за возгораний радиоактивная ситуация в зоне оказалась под угрозой.

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