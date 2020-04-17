Пожары в Чернобыле: синоптик дал печальный прогноз
В течение ближайших 10 дней осадки в Украине не ожидаются, за исключением крайнего запада Украины.
Об этом сообщил председатель Укргидрометцентра Николай Кульбида, комментируя ситуацию с пожарами в Чернобыльской зоне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"В районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса усиление скорости ветра до значительных величин также не ожидается (максимальная скорость ветра составит 7-12 м/с)", – отметил он.
По словам Кульбиды, 16 апреля в течение дня в Украине отмечалось повышение скорости ветра до 17-22 м/с.
"Направление ветра – северо-западное, а значит те продукты горения, которые имелись в Зоне отчуждения, не могли попасть в Киев, а вчерашние проблемы связаны с пылевой бурей и перемещением продуктов горения (ощущаемые также и сегодня утром) из Житомирской области", – пояснил синоптик.
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