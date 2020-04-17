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17 апреля • обновлено в 13:49
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Пожары в Чернобыле: синоптик дал печальный прогноз

2.2т
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В течение ближайших 10 дней осадки в Украине не ожидаются, за исключением крайнего запада Украины.

Об этом сообщил председатель Укргидрометцентра Николай Кульбида, комментируя ситуацию с пожарами в Чернобыльской зоне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Николай Кульбида

Николай Кульбида

"В районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса усиление скорости ветра до значительных величин также не ожидается (максимальная скорость ветра составит 7-12 м/с)", – отметил он.

По словам Кульбиды, 16 апреля в течение дня в Украине отмечалось повышение скорости ветра до 17-22 м/с.

"Направление ветра – северо-западное, а значит те продукты горения, которые имелись в Зоне отчуждения, не могли попасть в Киев, а вчерашние проблемы связаны с пылевой бурей и перемещением продуктов горения (ощущаемые также и сегодня утром) из Житомирской области", – пояснил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
в ближайшие годы еще и АЭС должна взорваться на Украине... и опять будут обвинять Россию и Путина... все как всегда
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