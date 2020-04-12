В Чернобыльской зоне состоянию на 12 апреля еще продолжаются пожары, которые начались еще 4 апреля.

Как сказано на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, спасателям пока не удалось полностью потушить пожары. В частности, подразделения ГСЧС и работники лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств.

Отдельными очагами горит травяной настил и лесная подстилка.

dsns.gov.ua

К тушению уже привлекли 353 человека и 89 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ДСНС, которыми вчера, 11 апреля, на пламя сбросили 250 тонн воды.

По радиационного фона в Киеве и Киевской области, то он находится в пределах нормы естественных фоновых значений (г. Киев – 0,013 мР / час, Киевская область – в пределах 0,011 мР / час при допустимом фоне 0,05 мР / ч). В зоне отчуждения дозы гамма излучения остаются без изменений.

dsns.gov.ua

Dronarium Ukraine

Dronarium Ukraine

Dronarium Ukraine

Dronarium Ukraine

Огонь уничтожает все на своем пути – выгорели леса, болота, сгорели территории не менее 12 бывших сел, старые кладбища. Сейчас же огонь уже перекинулся на другой берег Припяти.

Как написала в Facebook Наталья Дегтяренко из пресс-службы "Энергоатома", пожар перебрался на левый берег Припяти. Огонь подбирается к селу Кошевка.

Уже сгорели территории бывших сел Лелев, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянская, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Изумрудный, Волхов, Чистогаливка. Опять сгорела территория Рыжего леса, закрытый военный город Чернобыль-2, от пожара пострадал город Чернобыль. Горит в нескольких километрах от спецпредприятия "Вектор".

"Прекратите наконец врать! Что вы якобы контролируете ситуацию. О каком "горении травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами" вы твердите?! Сейчас ситуация неконтролируемая – она критична. От всего сердца благодарю! Пожарным и спасателям! Спасибо так же , как в 1986 году!", – отметила Дегтяренко.

Как сообщал OBOZREVATEL: