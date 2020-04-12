Огненный "апокалипсис" в Чернобыле не утихает: появились ужасающие фото

В Чернобыльской зоне состоянию на 12 апреля еще продолжаются пожары, которые начались еще 4 апреля.
Как сказано на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, спасателям пока не удалось полностью потушить пожары. В частности, подразделения ГСЧС и работники лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств.
Отдельными очагами горит травяной настил и лесная подстилка.
dsns.gov.ua
К тушению уже привлекли 353 человека и 89 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ДСНС, которыми вчера, 11 апреля, на пламя сбросили 250 тонн воды.
По радиационного фона в Киеве и Киевской области, то он находится в пределах нормы естественных фоновых значений (г. Киев – 0,013 мР / час, Киевская область – в пределах 0,011 мР / час при допустимом фоне 0,05 мР / ч). В зоне отчуждения дозы гамма излучения остаются без изменений.
dsns.gov.ua
Dronarium Ukraine
Dronarium Ukraine
Dronarium Ukraine
Dronarium Ukraine
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация с пожаром, который вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения, 5 апреля осложнилась. Огонь охватил 100 га, а в центре пожара радиация была выше нормы.
В Чернобыльской зоне отчуждения 6 апреля спасатели продолжали тушить масштабный лесной пожар.
На Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
В сети показали на видео, как выглядит обожженная огнем территория Чернобыльской зоны отчуждения.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фото пожаров в Чернобыльской зоне из космоса.
В субботу утром, 11 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжали тушить пожары, вспыхнувшие еще 4 апреля.
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