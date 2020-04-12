Огненный "апокалипсис" в Чернобыле не утихает: появились ужасающие фото

В Чернобыльской зоне состоянию на 12 апреля еще продолжаются пожары, которые начались еще 4 апреля.

Как сказано на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, спасателям пока не удалось полностью потушить пожары. В частности, подразделения ГСЧС и работники лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств.

Отдельными очагами горит травяной настил и лесная подстилка.

dsns.gov.ua

К тушению уже привлекли 353 человека и 89 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ДСНС, которыми вчера, 11 апреля, на пламя сбросили 250 тонн воды.

По радиационного фона в Киеве и Киевской области, то он находится в пределах нормы естественных фоновых значений (г. Киев – 0,013 мР / час, Киевская область – в пределах 0,011 мР / час при допустимом фоне 0,05 мР / ч). В зоне отчуждения дозы гамма излучения остаются без изменений.

dsns.gov.ua

Dronarium Ukraine

Dronarium Ukraine

Dronarium Ukraine

Dronarium Ukraine

Как сообщал OBOZREVATEL:

В субботу утром, 11 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжали тушить пожары, вспыхнувшие еще 4 апреля.

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