Пожары на Луганщине: стало известно о состоянии пострадаших. Фото с места ЧП

По состоянию на утро четверга, 9 июля, 17 пострадавших от лесных пожаров в Луганской области, пятеро из которых – дети, остаются в больницах.

Из Новоайдарской и Северодонецкой больниц выписали уже 18 человек. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что состояние всех пострадавших стабильное.

Лесной пожар в Луганской области Павел Лисянский в Facebook

"В селе Смоляниново Новоайдарского района пожаром уничтожено 24 дома, повреждены 35, на месте работает комиссия районной государственной администрации, по фиксации и установлению состояния повреждений, за 08.07.2020 проверено 12 поврежденных домов. Электроснабжение на большей части села возобновлено. По официальной информации, в результате пожара погибли 5 человек", – написал Лиснянский.

Лесной пожар в Луганской области Павел Лисянский в Facebook

Лесной пожар в Луганской области Павел Лисянский в Facebook

Лесной пожар в Луганской области Павел Лисянский в Facebook

Лесной пожар в Луганской области Павел Лисянский в Facebook

Лесной пожар в Луганской области Павел Лисянский в Facebook

Лесной пожар в Луганской области Павел Лисянский в Facebook

Лесной пожар в Луганской области Павел Лисянский в Facebook

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