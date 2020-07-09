Пожары на Луганщине: стало известно о состоянии пострадаших. Фото с места ЧП
Лесной пожар в Луганской области.
По состоянию на утро четверга, 9 июля, 17 пострадавших от лесных пожаров в Луганской области, пятеро из которых – дети, остаются в больницах.
Из Новоайдарской и Северодонецкой больниц выписали уже 18 человек. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Он подчеркнул, что состояние всех пострадавших стабильное.
Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook
"В селе Смоляниново Новоайдарского района пожаром уничтожено 24 дома, повреждены 35, на месте работает комиссия районной государственной администрации, по фиксации и установлению состояния повреждений, за 08.07.2020 проверено 12 поврежденных домов. Электроснабжение на большей части села возобновлено. По официальной информации, в результате пожара погибли 5 человек", – написал Лиснянский.
Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook
Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook
Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook
Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook
Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook
Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook
Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook
Как писал OBOZREVATEL ранее:
В Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров. 5человек погибли. Огонь уничтожил около 80 дачных построек садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что большинство погибших во время пожаров задохнулись.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все населенные пункты, которые пострадали во время лесных пожаров в Луганской области, получат необходимую помощь.
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай предположил, что причиной масштабных лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области мог стать поджог.