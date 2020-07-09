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Пожары на Луганщине: стало известно о состоянии пострадаших. Фото с места ЧП

Карина Бондаренко
Общество
1,0 т.
Лесной пожар в Луганской области

Лесной пожар в Луганской области.

По состоянию на утро четверга, 9 июля, 17 пострадавших от лесных пожаров в Луганской области, пятеро из которых – дети, остаются в больницах.

Из Новоайдарской и Северодонецкой больниц выписали уже 18 человек. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что состояние всех пострадавших стабильное.

Лесной пожар в Луганской области

Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook

"В селе Смоляниново Новоайдарского района пожаром уничтожено 24 дома, повреждены 35, на месте работает комиссия районной государственной администрации, по фиксации и установлению состояния повреждений, за 08.07.2020 проверено 12 поврежденных домов. Электроснабжение на большей части села возобновлено. По официальной информации, в результате пожара погибли 5 человек", – написал Лиснянский.

Лесной пожар в Луганской области

Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook

Лесной пожар в Луганской области

Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook

Лесной пожар в Луганской области

Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook

Лесной пожар в Луганской области

Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook

Лесной пожар в Луганской области

Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook

Лесной пожар в Луганской области

Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook

Лесной пожар в Луганской области

Лесной пожар в Луганской области Павел Лиснянский в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее:

  • В Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров. 5человек погибли. Огонь уничтожил около 80 дачных построек садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

  • Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что большинство погибших во время пожаров задохнулись.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все населенные пункты, которые пострадали во время лесных пожаров в Луганской области, получат необходимую помощь.

  • Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай предположил, что причиной масштабных лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области мог стать поджог.

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