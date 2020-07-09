Пожары на Луганщине не утихли: спасатели показали, что происходит в зоне бедствия
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что по состоянию на 5 утра 9 июля тушения отдельных очагов тления на всей площади пожара лесов в Луганской области продолжается.
Как сказано на сайте ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, ориентированная площадь пожара составляет около 5 тыс. га. В настоящее время угрозы распространения нет. Но тушения пожара осложняется порывистым ветром 7-9 м/с.
"Остаются два основных отдельные очага пожара в 23 квартале Боровского лесничества ГП "Северодонецкое ЛМГ" и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия "Северодонецьккомунсервис" на площади около 6 га (22 квартал Боровского лесничества ГП "Северодонецкое ЛМГ"), – сказано в сообщении.
Лісові пожежі на Луганщині lg.dsns.gov.ua
Спасатели также отметили, что создано 6 оперативных участков, определены их руководители и поставленные задачи по тушению очагов горения. К тушению пожара всего привлечено 294 единицы техники и 1425 личного состава.
Лісові пожежі на Луганщині lg.dsns.gov.ua
Лісові пожежі на Луганщині lg.dsns.gov.ua
Ориентировочно пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего – 59, также повреждено 80 дачных домов.
По уточненным данным на 5 утра 9 июля в результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей), 3 человека находятся на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно, без госпитализации. Всего обратилось за медицинской помощью 71 человек.
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