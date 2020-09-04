Пожары на Луганщине и Харьковщине: что происходит на месте ЧП. Фото и видео

Последствия пожаров в Харьковской и Луганской областях.

В двух районах Луганской области по состоянию на утро 4 сентября продолжают тушить три очага пожаров сухой травы и лесных насаждений.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о селе Лобачево Новоайдарского района и селе Болотенное Станично-Луганского района. Напомним, что пожары возникли 2 сентября.

По информации спасателей, открытого огня не наблюдается, проводится догашивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению пожаров задействовано 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

Пожары в Луганской продолжают тушить. Фото: dsns.gov.ua

Пожары в Луганской продолжают тушить. Фото: dsns.gov.ua

Вместе с тем, по состоянию на утро 4 сентября в Харьковской области, где также вспыхнули лесные пожары, открытого огня нет. Работники ГСЧС догашивают отдельные очаги тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлена 73 сбросы (254 тонны воды).

ГСЧС догашивают отдельные очаги тления лесной подстилки. Фото: dsns.gov.ua

На Харьковщине открытого огня нет. Фото: dsns.gov.ua

К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники. Фото: dsns.gov.ua

Пожар на Харьковщине. Фото: dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули лесные пожары. Также огонь полностью уничтожил село Воробьевка.

Также появилось видео, на котором показаны условия проживания эвакуированных в Харьковской области и уничтоженные огнем жилые дома.

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